Peleará Carlos Ortiz título en Mayakoba

QUINTANA ROO.- Carlos Ortiz se ubica en la cuarta posición, con lo que está en la pelea por el título en Mayakoba.

El golfista tapatío se mantiene como el mejor mexicano en el evento del PGA Tour al finalizar con ronda de 67 golpes (-4) para alcanzar un acumulado de 199 impactos (-14).

Ortiz confía en acortar la distancia de cinco golpes que tiene con el líder, el noruego Viktor Hovland, quien aspira a refrendar su título conseguido en suelo mexicano el año pasado.

«Posibilidades siempre hay, me he sentido bien estos días y creo que se puede. Si uno empieza bien, creo que se puede bajar la diferencia. Ahorita tengo realmente chance para mañana aunque Viktor (Hovland, el líder) tiene ventaja, veo que sí se puede revertir, la cosa es salir de la mejor manera, aprovechar la primera vuelta», confió el jugador de Guadalajara.

Los también mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz no pudieron acortar distancia con el pelotón que lidera, pero se mantuvieron en el Top 25 del evento tras firmar tarjetas idénticas de 68 golpes (-3) para marchar empatados en el sitio 25 con un total de 204 contactos (-9).

