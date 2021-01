Pega Covid hogar de Anahí

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Anahí rompió el silencio respecto a su estado salud, luego que el lunes se conociera que su esposo, el senador Manuel Velasco, dio positivo a Covid.

La también actriz compartió en Instagram que ella y su familia se encuentran bien.

“Muchas gracias por sus mensajes y cariño. Los 4 estamos bien, siguiendo las indicaciones médicas. Sé que estamos en sus oraciones y se los agradezco de todo corazón”, escribió Anahí.

No obstante, la ex RBD no aclaró si ella y sus dos pequeños, Manuel y Emiliano, también se contagiaron con el virus.

Aunque circuló el rumor de que la intérprete de “Sálvame” tenía síntomas fuertes, una fuente cercana a ella confirmó que sí tiene Covid-19, pero su estado de salud es favorable.

La estrella, quien recientemente lanzó una línea de cosméticos, había estado ausente de las redes sociales, pero el mensaje que publicó este miércoles ha tranquilizado un poco a sus seguidores.