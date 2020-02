Payasito estudiante va disfrazado a clase y conmueve en redes

"No me avergüenzo... Soy payaso ahora y pronto seré un gran abogado", publicó en su perfil de Facebook Raúl Rivera. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ganas de superarse pudieron más que la vergüenza para este payasito que así llegó a exponer en su clase de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú, conmoviendo a miles en redes sociales.

Hoy hablaremos de Raúl Rivera, un hombre que, por circunstancias de la vida y su situación económica, no pudo tener una carrera universitaria como cientos de jóvenes en el mundo.

Raúl decidió que si no podía tener una carrera, se dedicaría a su otra gran pasión: hacer reír a los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió su interés por estudiar derecho, fue así como llegó a la Universidad de San Pedro.

Gracias a las redes sociales pudimos conocer su historia, esto luego de que se volviera viral una foto en la que aparece disfrazado como payaso en su salón de clases.

La historia de esta foto es muy corta pero totalmente conmovedora.

Ese día Raúl tenía un show con una buena paga, pero también, en la escuela tenía una exposición muy importante y que no podía dejar pasar.

Fue entonces que, dejando de lado la vergüenza y las burlas que sus compañeros le podían hacer, decidió que la mejor opción era ir disfrazado a la escuela para ahorrar tiempo.

Raúl no puede darse el lujo de cancelar el show y quedarse sin el dinero por el evento, pero, sobre todo, no podía dejar solos a sus compañeros de exposición.

Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado’, escribió en su cuenta de Facebook.

Sin duda las ganas de superarse y aprender son la gasolina más importante que una persona puede tener, y quizá Raúl es una clara muestra de esto…