Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler ganan sus primeros Oscar

Ryan Coogler recibe el premio al mejor guion original por "Sinners" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Ryan Coogler recibe el premio al mejor guion original por "Sinners" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

LOS ÁNGELES (AP) — Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler ganaron cada uno su primer Oscar, se rindieron emotivos homenajes a Robert Redford, Diane Keaton y Rob Reiner, y un ausente Sean Penn se llevó el premio a mejor actor de reparto en la 98ª edición de los Premios de la Academia el domingo.

“One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) llegó a la gala como la favorita a mejor película y sumó tres victorias en la primera mitad de la ceremonia. Anderson, guionista y director del filme, recibió una ovación de pie por su primer triunfo tras 14 nominaciones.

“Me siento increíblemente honrado de ser parte de esta historia”, dijo Anderson quien adaptó libremente “Vineland”, de Thomas Pynchon. “Escribí esta película para mis hijas para pedir perdón por el desastre de la casa, pero espero que ellas sean la generación que aporte algo de sentido común y decencia”.

La película también ganó el primer premio a mejor casting, para Cassandra Kulukundis, y el de mejor actor de reparto para Penn, el actor no estuvo presente en la ceremonia. Penn, que ya había ganado el Oscar en dos ocasiones, también se había saltado otras premiaciones recientes. El presentador Kieran Culkin comentó que “no podía estar aquí esta noche, o no quería”.

Inmediatamente después del primer Oscar de Anderson, Coogler también consiguió su primer Premio de la Academia. El guionista y director de “Sinners” (“Pecadores”) ganó el de mejor guion original y recibió su propia ovación de pie.

“KPop” y “Frankeinstein” ganan para Netflix

Desde el inicio, cuando el presentador Conan O’Brien corrió a toda velocidad por los nominados del año como el personaje de Amy Madigan en el thriller de terror “Weapons” (“La hora de la desaparición”) en un segmento pregrabado, la ceremonia del domingo fue estrafalaria. Hubo, entre otras cosas, un empate en el premio a mejor cortometraje.

Como se esperaba, la sensación de Netflix “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), la película más vista de 2025, ganó el Oscar a mejor largometraje animado. Fue una gran victoria para Netflix, pero un triunfo más matizado para la productora de la película, Sony Pictures. Aunque desarrolló y produjo el filme, Sony vendió “KPop Demon Hunters” al gigante del streaming en lugar de estrenarla en salas.

En Netflix, “KPop Demon Hunters” se convirtió en un fenómeno cultural y en el mayor éxito de la plataforma. Suma más de 325 millones de visualizaciones y contando.

“Esto es para Corea y para los coreanos en todas partes”, dijo la codirectora Maggie Kang.

Otro estreno de Netflix, “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, obtuvo tres premios por su fastuosa realización: diseño de vestuario, maquillaje y peinado, y diseño de producción.

Amy Madigan ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su actuación en el thriller de terror “Weapons”, un triunfo que llegó 40 años después de que la actriz, hoy de 75 años, fuera nominada por primera vez, en 1986, por “Twice in a Lifetime” (“Dos veces en la vida”). Soltando una gran carcajada al subir al escenario, Madigan exclamó: “¡Esto es genial!”.

O’Brien da inicio al show

En su segunda vez como anfitrión, O’Brien comenzó el espectáculo en el Teatro Dolby aludiendo a “tiempos caóticos y aterradores”. Pero sostuvo que el clima geopolítico actual hacía que los Oscar resonaran aún más como una fuerza de unión global.

“Esta noche rendimos homenaje no solo al cine, sino a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad más rara hoy: el optimismo”, dijo O’Brien. “Vamos a celebrar. No porque creamos que todo está bien, sino porque trabajamos y esperamos por algo mejor”.

O’Brien también bromeó, sin embargo, con que la noche podía volverse política. Como alternativa, al estilo del show de medio tiempo del Super Bowl, señaló que Kid Rock presentaría unos Oscar alternativos en Dave & Busters.

Algunos de los mejores chistes de O’Brien fueron a costa de las plataformas de streaming. Bromeó con que el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, estaba en un cine por primera vez. O’Brien también lamentó la falta de nominados de Amazon MGM: “¿Por qué el sitio web donde pido papel higiénico no está ganando más Oscar?”.

“Me siento honrado de ser el último presentador humano de los Premios de la Academia”, afirmó O’Brien. “El año que viene va a ser un Waymo (robot) en esmoquin”.

Un homenaje a Rob Reiner y Robert Redford

La elegía también marcó los Oscar. Los productores ampliaron el segmento in memoriam tras un año en el que murieron tantas leyendas de Hollywood, entre ellas Keaton, Robert Duvall y Redford. Barbra Streisand habló sobre Redford, su coprotagonista en “The Way We Were” (“Nuestros años felices”).

Streisand, que calificó a Redford como “un vaquero intelectual”, afirmó: “Bob tenía verdadera entereza”, antes de cantar unos compases de “The Way We Were”.

Billy Crystal rindió homenaje a Rob y Michele Reiner, quienes fueron asesinados en su casa en diciembre. Crystal, amigo cercano de Rob Reiner, protagonizó de forma memorable “When Harry Met Sally…” (“Cuando Harry encontró a Sally…”) de 1989 y “Princess Bride” (“El pirata y la princesa”) de 1987. En sus emotivas palabras, Crystal citó esta última.

“Todo lo que podemos decir es: Amigo, cuánto nos divertimos asaltando el castillo”, dijo Crystal.

El cine en salas vuelve a imponerse ante el streaming

Parecía casi seguro que el último premio de la noche no iría a una producción de streaming; “CODA” (“CODA, señales del corazón”), de Apple, sigue siendo la única película de streaming que ha logrado esa distinción. En cambio, es probable que el Oscar a mejor película vaya a una anomalía en la industria actual: filmes originales de gran presupuesto nacidos de una visión personal.

“Sinners” y “One Battle After Another” se estrenaron en salas y se filmaron en celuloide. Y ambas salieron de Warner Bros., el estudio histórico que acordó fusionarse con el nuevo coloso de medios de David Ellison, Paramount Skydance. El acuerdo de 111.000 millones de dólares, que espera aprobación regulatoria, ha sacudido a una industria que ya se estaba adaptando a las adquisiciones de MGM (por Amazon) y 20th Century Fox (por The Walt Disney Co.).

Aunque los Oscar a menudo parecen en gran medida ajenos a su época, un grupo de nominados que lidia explícitamente con el momento político actual ocupará el centro de la escena. Eso incluye no solo “One Battle After Another”, que abre con una redada en un centro de detención de migrantes, sino también películas como el thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho “O Agente Secreto” (“El agente secreto”) y el drama iraní de venganza de Jafar Panahi “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”).

La guerra en Irán tiene un significado particular para Panahi, cuya película está nominada a mejor largometraje internacional y a mejor guion. El prestigioso cineasta iraní y ganador de la Palma de Oro del año pasado ha hecho películas de manera clandestina en su Irán natal pese a encarcelamientos repetidos, prohibición de viajar e incluso arresto domiciliario. Mientras promocionaba la película, Panahi fue condenado a un año de prisión. Al menos uno de sus nominados como coguionista, Mehdi Mahmoudian, no pudo salir de Irán para asistir a los premios del domingo.

Hace veintitrés años, los Premios de la Academia también se celebraron en medio de una guerra en Oriente Medio. Los Oscar de 2003 tuvieron lugar apenas tres días antes de que comenzara la guerra de Irak. Muchos en Hollywood protestaron contra la guerra. “Chicago” ganó mejor película.