El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Pasa la alerta del virus coxsackie: CREDE

Jefe de educación señala que fueron 24 casos los reportados, mismo que han sido superados

De acuerdo al IMSS, esta enfermedad también llamada Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies así como llagas dolorosas en la boca. [Archivo]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, ha pasado la alerta del virus coxsackie, esto después de haberse reportado 24 casos en diferentes escuelas de la localidad, mismos que han sido superados.

“Aparentemente está tranquilo, ya no hay de qué alarmarnos. Ya digerimos el contagio de algunos niños. Nosotros enviamos al menos 23 a 24 casos comprobados, es lo que tenemos hasta el momento que fueron enviados a Ciudad Victoria”, explicó Bolaños Hernández.

Mencionó que se sigue al pendiente atendiendo todo síntoma y alerta posible de este virus, que hasta el momento fue controlado y se contuvieron los contagios.

“Sin duda el controlar el brote de este virus fue de un trabajo en conjunto: medios de comunicación haciendo el llamado a mantener la calma, el interés de los padre de familia de siempre estar al tanto de sus hijos y obviamente en las escuelas los filtros que se instalaron fueron de gran ayuda para contener el brote y al mismo tiempo se recuperaran los niños”, concluyó.

De acuerdo al IMSS, esta enfermedad también llamada Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies así como llagas dolorosas en la boca (exterior, encías, lengua y paladar).

Sube gas LP esta semana en Nuevo Laredo
Firman OpenAI y Amazon acuerdo por 38 mil millones para potenciar sistemas de inteligencia artificial

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.