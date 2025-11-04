Pasa la alerta del virus coxsackie: CREDE

Jefe de educación señala que fueron 24 casos los reportados, mismo que han sido superados

De acuerdo al IMSS, esta enfermedad también llamada Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies así como llagas dolorosas en la boca. [Archivo]

De acuerdo al IMSS, esta enfermedad también llamada Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies así como llagas dolorosas en la boca. [Archivo]

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, ha pasado la alerta del virus coxsackie, esto después de haberse reportado 24 casos en diferentes escuelas de la localidad, mismos que han sido superados.

“Aparentemente está tranquilo, ya no hay de qué alarmarnos. Ya digerimos el contagio de algunos niños. Nosotros enviamos al menos 23 a 24 casos comprobados, es lo que tenemos hasta el momento que fueron enviados a Ciudad Victoria”, explicó Bolaños Hernández.

Mencionó que se sigue al pendiente atendiendo todo síntoma y alerta posible de este virus, que hasta el momento fue controlado y se contuvieron los contagios.

“Sin duda el controlar el brote de este virus fue de un trabajo en conjunto: medios de comunicación haciendo el llamado a mantener la calma, el interés de los padre de familia de siempre estar al tanto de sus hijos y obviamente en las escuelas los filtros que se instalaron fueron de gran ayuda para contener el brote y al mismo tiempo se recuperaran los niños”, concluyó.

De acuerdo al IMSS, esta enfermedad también llamada Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies así como llagas dolorosas en la boca (exterior, encías, lengua y paladar).