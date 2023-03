Panthers firman por dos años a Andy Dalton

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. — Los Panthers de Carolina encontraron a un provisional quarterback tras acordar firmar por dos años y 10 millones de dólares al agente libre Andy Dalton, de acuerdo con dos personas que tienen conocimiento de la situación.

Una de esas personas, que habló el martes con The Associated Press en condición de anonimato debido a que no pueden firmar el contrato hasta el miércoles, aseguró que el trato incluye ocho millones de dinero garantizado.

Los Panthers canjearon la semana pasada para recibir la primera selección del Draft y seguramente lo utilizarán para elegir un quarterback —una posición en la que han múltiples cambios en los últimos cinco años.

Aunque Dalton podría iniciar la temporada como titular si el novato no está listo para jugar, esperan que eventualmente Dalton sea relegado a un papel de mentor o suplente.

Dalton, de 35 años, ha pasado 12 temporadas en la NFL, sus primeras nueve con los Bengals de Cincinnati. Disputó la temporada anterior con los Saints de Nueva Orleans y terminó con foja de 6-8 como titular, con 18 pases de touchdown y nueve intercepciones.