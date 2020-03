Padres responden a vacunas de sus hijos

NUEVO LAREDO TAM.- Debido a las recomendaciones que a estado emitiendo la Secretaría de Salud en cuanto a la importancia de que tanto a niños menores que les falte alguna vacuna, y a quienes tengan 6 años sean vacunados contra el sarampión, se ha tenido una buena respuesta por parte de las madres de familia.

El doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, indicó que ayer viernes la sala de espera del Centro de Salud Rector y el área de vacunación se vio abarrotada de madres de familia, quienes acudieron son sus hijos pequeños para que les aplicaran el biológico.

“A raíz de la situación que estamos pasando ahorita con la amenaza del Covid-19, la información que hemos estado difundiendo en la ciudad en cuanto a las medidas de prevención, la gente a estado acudiendo más ahora para que les apliquen la vacuna a sus hijos menores de 5 años, y de 6 años”, dijo.

Precisó que además a las madres de familia que están embarazadas se les está invitando a que se les aplique la vacuna contra la influenza, lo que es muy bueno para que de esa manera ellas queden quedar protegidas contra esta enfermedad.

Reveló que en cuanto a la aplicación de la vacuna de sarampión a los niños de 6 años, es de suma importancia su aplicación, ya que en México se están presentando brotes de esta enfermedad, por lo que se requiere inmunizar a estos niños contra el padecimiento.

Destacó que hay preocupación al brotar de nuevo el sarampión ya que se tenían varios años sin que se presentarán casos en el país, pero que ahora parece que se está de nuevo presentando, por lo que con el plan de vacunación, se pretende que no se presenten casos en Nuevo Laredo.

Precisó que además ente la amenaza del coronavirus, mediante reuniones que han llevado a cabo con el alcalde Enrique Rivas sobre estrategias de prevención, una de ellas es que desde este jueves por medio de unidades policiacas, se empezó a perifonear invitando a la población no salir a la calle sin necesidad.

“Esto es un exhorto una invitación para que la gente tenga más conciencia de quedarse en casa, de no andar en la calle si no tienen a que salir, observamos que en el centro de la ciudad mayormente en la plaza Hidalgo, hay muchas personas ahí que no tienen nada que hacer”, explicó.

González Arrambide por último manifestó que se recuerda a la ciudadanía de llevar a cabo el programa susana distancia que es de 1.5 metros entre cada persona, el constante lavado de manos, utilizar el gel antibacterial, y sobre todo permanecer en sus casas.