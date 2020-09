Padres llevan a sus hijos a vacunar en autos

NUEVO LAREDO, TAM.- Tanto en la Unidad de Medicina Familiar número 76 como en la número (UMF 78) del IMSS, personal de enfermería está llevando a cabo la aplicación de vacunas, las cuales se aplican a los niños dentro de los mismos vehículos para no ingresarlos a las clínicas, y evitar contagios de COVID-19.

El doctor Julián del Carmen Granados, director de la UMF 78, manifestó que las enfermeras al pasar los automóviles a los padres de familia les hacen saber de la aplicación de vacunas dentro de la unidad motriz para no exponer a los niños, lo que está dando buenos resultados.

“Las vacunas que se están aplicando a los niños tanto derechohabiente del Seguro Social como para quienes no los son, son la vacuna BCG, rotavirus, hepatitis, triple viral, sarampión, paperas y rubéola, además de la Neumocócica a los niños y la Hexavalente”, explicó.

El médico añadió que se hace el llamado a la ciudadanía en general para que acuda a cualquiera de estas dos unidades para que vacunen a sus hijos, y así queden protegidos de las enfermedades, sobre todo porque ya se aproxima la temporada de invierno.

Destacó que se optó por realizar esta estrategia ya que muchos padres de familia no llevan a sus hijos a vacunas a las unidades del IMSS por temor a que puedan contagiarse del coronavirus, lo que desde el lunes ha estado dando buenos resultados.

Precisó que son varias las enfermeras que están aplicando los reactivos para no entretener mucho a los padres de familia, estas acciones habrán de continuar hasta en tanto no dejen de acudir con sus hijos padres de familia, quienes son responsables de que sus hijos no se queden sin ninguna vacuna aplicada.

Del Carmen Granados reveló que el día de ayer martes iniciaron a vacunar desde las 8:30 de la mañana porque ya había padres de familia esperando la atención, por lo que de inmediato se hicieron presentes las enfermeras para vacunar a los infantes.

“Tenemos las suficientes vacunas para ser aplicadas, exhortamos a los padres de familia a que acudan a cualquiera de estas dos unidades con sus hijos, ahí mismo arriba del carro les están aplicando las vacunas, es una estrategia que implementamos para cuidarlos de un posible contagio”, concluyó.