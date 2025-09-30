Oviedo vence 2-1 al Valencia en partido pospuesto de La Liga

El equipo recién ascendido sorprendió al Valencia con anotaciones de Luka Ilic y Salomón Rondón, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas

VALENCIA, España.- Oviedo anotó dos veces en un lapso de dos minutos para sellar la remontada 2-1 en Valencia el martes en un partido de La Liga que se pospuso el lunes debido al mal tiempo.

Luka Ilic marcó a los 85 minutos y Salomón Rondón al 86 para sorprender a los anfitriones, que habían dominado la mayor parte del partido en el Estadio Mestalla.

Arnaut Danjuma adelantó al Valencia con una volea desde dentro del área a los cuatro minutos de juego.

La Liga pospuso el partido del lunes después de que se emitiera una alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en la región de Valencia.

Hace menos de un año, Valencia tuvo que posponer varios encuentros debido a inundaciones severas que causaron la muerte de más de 200 personas en la zona.

La victoria rompió una racha de tres derrotas consecutivas para el recién ascendido Oviedo, que hasta ahora solo había anotado una vez en seis partidos. Pasó del penúltimo lugar al 14mo lugar de la clasificación.

Valencia, que se encontraba en el 12do puesto, buscaba su tercera victoria en cinco partidos.

Ilic fue expulsado en el tiempo de descuento tras una entrada deslizante.