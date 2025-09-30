Concluye venta de Rays a grupo liderado por Patrick Zalupski

La operación, aprobada por unanimidad en Grandes Ligas, marca el inicio de una nueva etapa con planes de estadio renovado

Erik Neander, presidente de operaciones de los Rays de Tampa Bay en conferencia de prensa al final de la temporada el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Chris O'Meara)

Erik Neander, presidente de operaciones de los Rays de Tampa Bay en conferencia de prensa al final de la temporada el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Chris O'Meara)

ST. PETERSBURG, Florida.- Un grupo liderado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski, con sede en Florida, completó el martes la compra de los Rays de Tampa Bay, finalizando la venta del equipo del antiguo propietario Stuart Sternberg.

Los propietarios de las Grandes Ligas aprobaron por unanimidad la transacción la semana pasada. El precio no fue revelado.

“Es un honor increíble convertirnos en los guardianes de los Rays de Tampa Bay, una franquicia con una orgullosa historia y un futuro brillante. Todos estamos energizados por la responsabilidad de servir a los fanáticos de los Rays en todas partes y a este gran juego”, dijo Zalupski en un comunicado. “Trabajaremos arduamente para ganarnos el respeto y la confianza de nuestros fanáticos y nuevos socios de la MLB, y estamos emocionados por el próximo desafío de ofrecer una experiencia de clase mundial dentro y fuera del campo.”

Se espera que el grupo de Zalupski, que también incluye a Bill Cosgrove y Ken Babby, reinicie la búsqueda de un nuevo estadio. En marzo, los Rays se retiraron de un proyecto de 1.300 millones de dólares para construir un nuevo estadio adyacente al Tropicana Field en St. Petersburg, citando un huracán y retrasos que probablemente aumentaron el costo de la propuesta.

“Las Grandes Ligas se complacen en dar la bienvenida a Patrick y sus socios a las filas de propietarios”, indicó el comisionado Rob Manfred. “Su experiencia colectiva y pasión por el juego servirán bien a los Rays mientras entran en este emocionante nuevo capítulo”.

Sternberg tomó el control del equipo del propietario fundador Vince Naimoli en noviembre de 2005 y lo renombró como los Rays en lugar de los Devil Rays después de la temporada 2007. Los Rays ganaron los títulos de la AL Este en 2008, 2010, 2020 y 2021 y llegaron dos veces a la Serie Mundial, perdiendo ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020.