Osiris Villanueva será responsable de Comisión

NUEVO LAREDO, TAM.-Debido a su gran experiencia, el entrenador Osiris Villanueva fue nombrado por la Asociación de Karate Do y Artes Marciales en Tamaulipas (AKT), como responsable de la Comisión Técnica Estatal, en la especialidad de formas (kata).

La designación fue hecha por el presidente de la AKT, Alfredo Ramos, de manera virtual, y ese mismo contexto, se le ratificó como miembro de la Comisión Técnica Nacional, que estará encargada de la preparación de las selecciones mexicanas sub 12, sub 14 y sub 21, así como de nuevos talentos que surjan.

“Estamos muy contentos de esta nueva encomienda que tendremos y bueno la idea es realizar en conjunto un plan de trabajo, que complemente la preparación física, técnica y táctica”, dijo Villanueva.

Señaló que este proyecto va enfocado para el beneficio de todos los que integran la comisión y a su vez para los atletas.

“Las sesiones de entrenamiento de selección nacional, se efectuarán de manera semanal y para el selectivo estatal, iniciaremos días previos al campeonato estatal de kata, programado para este mes”, finalizó.