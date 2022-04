Osaka tiene su boleto para la Final en Miami

MIAMI.- La ex número uno mundial, Naomi Osaka, venció este jueves a la suiza Belinda Bencic y peleará por el título del torneo WTA 1000 de Miami, en su primera Final en más de un año.

La japonesa venció a Bencic, medallista de oro en los Juegos de Tokio 2020 por 4-6, 6-3 y 6-4 y será la finalista de menor posición en el ranking de la WTA (77) en la historia de este prestigioso torneo.

Ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, el tenis de Osaka está resurgiendo en Miami tras una última temporada complicada por sus problemas de salud mental, que llegaron a apartarla temporalmente de las pistas a finales del año pasado.

Este mes Osaka volvió a vivir un duro episodio durante su segundo partido en Indian Wells (California), también de categoría WTA 1000, cuando se quebró en lágrimas en pleno partido al recibir un insulto desde la grada.

Este jueves, tras clasificar a su primera Final desde el Abierto de Australia de 2021, Osaka se sentó en su silla cubriéndose la cara con una toalla con lágrimas esta vez de emoción.

«Solo quiero dar las gracias a todo el mundo. El ambiente era realmente bueno», dijo a los espectadores tras el partido. «Maldita sea, siempre estoy llorando, pero este torneo significa mucho para mí».

Tras el incidente de Indian Wells, Osaka ha reaccionado con fuerza en Miami, donde compite mediante una invitación.

La japonesa, que dará el salto como mínimo hasta el puesto 36 de la WTA, alcanzó las Semifinales sin dejarse un solo set en el camino y este jueves fue capaz remontar ante Bencic.

En la final, el sábado, pugnará por su primer título en Miami frente a la vencedora del partido entre la polaca Iga Swiatek, próxima número uno mundial, y la estadounidense Jessica Pegula.

Naomi is 🔙‼️

🇯🇵 @naomiosaka comes from a set down to defeat Bencic and reach her first final since the 2021 Australian Open!#MiamiOpen pic.twitter.com/vaV9gWltTS

