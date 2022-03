Denuncian ante CNDH a militares por herir de bala a jóvenes neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- Familiares de tres jóvenes baleados por personal militar denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la agresión a balazos que sufrieron, luego de ser chocada intencionalmente la camioneta que tripulaban, informó Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la ONG.

Sobre el ataque directo contra los tres jóvenes, la CDHNL solicita la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, del Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González y de María del Rosalía Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La denuncia fue interpuesta por Mirna, madre del joven Carlos Eduardo, quien es una de las tres víctimas del ataque directo del personal militar, en hechos ocurridos el pasado 24 de marzo en la colonia del ISSSTE.

Junto con Carlos Eduardo, resultaron lesionados, Alfredo y Francisco Javier, quien además de ser menor de edad, es ciudadano estadounidense.

Los jóvenes viajaban en una camioneta y luego de ser impactados en forma intencional en tres ocasiones por la patrulla número económico 0925305 del Ejército Mexicano, al descender de la misma fueron baleados por los militares.

Dos de los jóvenes resultaron heridos de bala. Fueron llevados al Hospital General donde personal militar los mantuvo incomunicados y bajo custodia, aunque no habían cometido delito alguno.

Carlos Eduardo declaro ante personal del Comité de Derechos Humanos que “veníamos varios amigos en una camioneta tipo Tahoe color negro circulando por la avenida Prolongación Tecnológico con dirección a la colonia del ISSSTE y antes de llegar a puente o vado vimos que unos tres vehículos militares manejaban detrás de nosotros y de repente sentimos un golpe en la parte posterior de la camioneta al mismo tiempo que nos prendían los códigos y nos hicieron chocar con un camión de pasajeros y luego contra el camellón”.

Agregó que “nosotros por miedo a los militares nos bajamos con las manos en alto intentando tirarnos al piso y en eso comenzamos a escuchar disparos que nos hacían unos soldados, como tres o cuatro, que venían en una camioneta pick up del Ejército, yo me sentí herido en el pecho y caí desmayado, luego desperté cuando escuché más balazos y vi que un soldado se dirigía a mí para rematarme entonces intenté levantarme y comencé a gritar que no dispararan, que no traíamos armas y a pedir auxilio”.

Destacó que los militares amenazaron con asesinarlos “ahorita los vamos a matar como perros”, y fue entonces cuando salió mucha gente de las casas y un militar grito “prendan las cámaras y denles los primeros auxilios”.

“Por un momento pensé que me iba a matar con un tiro de gracia”, aseveró el joven Carlos Eduardo, quien trabaja vendiendo flores en la vía pública.

El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez aseguró que dos de los jóvenes fueron agredidos por los militares cuando estaban sometidos y sobre el pavimento. Los disparos son a corta distancia y por la espalda.

Luego de la agresión directa contra los tres jóvenes, los militares durante más de 40 minutos no permitieron el acceso a paramédicos. En este tiempo, no se dio aviso ni a la Fiscalía General de la República ni a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Además el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional manipuló la escena de los hechos, al alterar evidencias, y recolectar los casquillos de las balas disparadas por entre 3 a 5 militares.

Cuando los jóvenes fueron llevados al Hospital General, el personal militar en un intento por intimidarlos, los mantuvo incomunicados, impidieron el acceso a sus familiares y ofrecieron dinero para que no pusieran denuncia.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó a la CNDH que se admita con urgencia la queja; se envíe a personal de visitaduría; se identifique a los militares involucrados en la agresión y se dé seguridad a las víctimas y a sus familias.