Oraciones, robots y festejos del Año Nuevo Lunar reciben al año del caballo

Uno de los 12 animales del zodiaco chino, que sucede al año de la serpiente

Un fiel lleva un gorro de caballo en el templo de Wong Tai Sin para recibir el Año Nuevo Lunar del caballo en Hong Kong, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei)

BEIJING (AP) — Oraciones tradicionales, los fuegos artificiales y las ferias recibieron el Año Nuevo Lunar el martes, junto con robots humanoides del siglo XXI.

Las actividades dieron la bienvenida al año del caballo, uno de los 12 animales del zodiaco chino, que sucede al año de la serpiente.

Miles de personas en Beijing abarrotaron el antiguo templo de la Tierra para comprar bocadillos, juguetes y baratijas en los puestos. Sun Jing, quien llevó a sus padres a la capital para la celebración, dijo que el ambiente era tan animado como en su infancia.

“No había tenido una sensación tan fuerte de festividad del Año Nuevo Lunar en muchísimo, muchísimo tiempo”, dijo.

Una multitud acudió a templos populares para quemar incienso y rezar por felicidad y éxito en el año venidero. El Año Nuevo Lunar es la festividad anual más importante en China y en algunas otras naciones de Asia Oriental, y también se celebra fuera de la región.

Los robots participan en un programa anual de televisión en China

China celebró el Año Nuevo Lunar, como cada año, con un programa de televisión, y una vez más los robots humanoides fueron una parte central de la actuación la noche del lunes.

Uno de los momentos más destacados de la gala del Festival de Primavera de CCTV fue una exhibición de artes marciales ofrecida por niños y robots. Durante varios minutos, humanoides de Unitree Robotics mostraron distintas secuencias e incluso blandieron espadas.

La actuación muestra el impulso de China por desarrollar robots más avanzados, impulsados por capacidades mejoradas de IA.

Los espectadores aplaudieron a los robots, y uno dijo que ofrecían una buena guía y orientación para los jóvenes. Sin embargo, un hombre dijo que, aunque los avances de China en robótica son grandes, habían empeorado su experiencia.

“Le falta un poco del ambiente de Año Nuevo”, dijo Li Bo. “No es tan agradable como cuando era pequeño viendo la gala”.

Multitudes en templos a medianoche en Hong Kong

El humo del incienso se elevaba en el aire en un templo de Hong Kong, donde la gente hace fila cada año para pedir deseos para el nuevo año a medianoche.

Sosteniendo un manojo de varillas de incienso, muchos inclinaron la cabeza varias veces antes de clavar las varillas en recipientes colocados frente a un salón del templo.

Fuegos artificiales iluminan los cielos en Vietnam

Artistas en Vietnam cantaron en un evento al aire libre de cuenta atrás antes de múltiples espectáculos de fuegos artificiales en varias ciudades de la nación del sudeste asiático, donde el festival se llama Tet.

Espectáculos de luces iluminaron puentes y rascacielos mientras estallaban los fuegos artificiales, y la multitud aplaudía al ritmo de conciertos en vivo de música pop.

Ferias callejeras chinas en Moscú

La gente probaba comida china en puestos y paseó por calles nevadas decoradas con faroles rojos y dragones, al inicio de dos semanas de eventos en varios recintos de la capital rusa.

La tercera celebración anual del Año Nuevo Lunar llega en un momento de acercamiento en las relaciones entre China y Rusia, vínculos que han frustrado a muchos gobiernos europeos debido a la guerra en Ucrania.

Una campana de templo suena 108 veces en Taiwán

El solemne tañido de una campana de templo resonó 108 veces —un número auspicioso— mientras las personas acudían en masa al templo Baoan, en Taipéi, la mañana del martes.

Encendieron varillas de incienso, inclinaron la cabeza y dejaron ofrendas de coloridos ramos de flores sobre mesas al aire libre en el recinto del templo, en la capital de Taiwán.

Argentinos se suman a las celebraciones en Buenos Aires

Miles de argentinos se reunieron en el Barrio Chino de Buenos Aires para celebrar el Año Nuevo Lunar y disfrutaron de danzas del dragón y del león en el escenario principal, junto con demostraciones de artes marciales.

La comunidad de inmigrantes chinos está entre las más dinámicas de Argentina y suma a más de 180.000 personas en el país sudamericano.