Irán cierra temporalmente estrecho de Ormuz mientras realiza maniobras militares

En esta imagen publicada por el Ministerio iraní de Exteriores, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a la derecha, y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, a la izquierda, celebran una reunión en Ginebra, Suiza, el lunes 16 de febrero de 2026. (Ministerio iraní de Exteriores via AP)

GINEBRA (AP) — Irán anunció el martes el cierre temporal del estrecho de Ormuz para maniobras militares con fuego real en una inusual demostración de fuerza, mientras sus negociadores celebraban en Ginebra otra ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre su disputado programa nuclear.

Fue la primera vez que Irán anunció el cierre de la clave vía navegable internacional, por la que pasa el 20% del petróleo mundial, desde que Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán y a enviar buques a la región. Esto marca una nueva escalada en un enfrentamiento de semanas que podría encender otra guerra en Oriente Medio.

Mientras comenzaban las conversaciones, los medios estatales iraníes anunciaron que Irán había disparado misiles con fuego real hacia el estrecho y que lo cerraría durante varias horas “por razones de seguridad marítima”.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, que es cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar, indicó que misiles lanzados dentro de Irán y a lo largo de su costa alcanzaron sus objetivos en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní reportó que las conversaciones habían concluido tras casi tres horas.

Otra ronda de conversaciones indirectas

Sobre las negociaciones, la televisora iraní informó que las negociaciones con Estados Unidos serán indirectas y se centrarán solo en el programa nuclear de Irán, no en políticas internas, incluida su represión de los manifestantes el mes pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha afirmado que respondería con un ataque propio. Trump también ha amenazado a Irán por la muerte de manifestantes.

La primera ronda de conversaciones, el 6 de febrero, se celebró en Omán, un sultanato en el extremo oriental de la península arábiga, y fue indirecta. La más reciente se celebró dentro de la residencia del enviado omaní en Ginebra, y al parecer ambas partes se reunieron por separado con mediadores.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaban para la nueva ronda de conversaciones.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien encabeza las conversaciones por parte de Irán, se reunió el lunes en Ginebra con el jefe de la agencia de la ONU de supervisión nuclear.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo”, escribió Aragchi en X. Y agregó: “Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.

Un diplomático cercano al organismo de supervisión nuclear de la ONU confirmó que el director general Rafael Grossi también estaba en Ginebra para brindar asesoramiento técnico a ambas partes cuando se le solicitara. El diplomático habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

En declaraciones a reporteros el lunes por la noche a bordo del Air Force One cuando volaba a Washington, Trump declaró que planeaba participar en las conversaciones, al menos indirectamente. “Creo que quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo”, dijo.

Estados Unidos también está organizando conversaciones entre enviados de Rusia y Ucrania en Ginebra el martes y el miércoles, días antes del cuarto aniversario de la invasión total de Rusia a su vecino.

Irán dispara misiles hacia el estrecho de Ormuz en un ejercicio

Irán anunció que su Guardia Revolucionaria paramilitar inició unas maniobras a primera hora del lunes en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, que son rutas cruciales del comercio internacional. Fue la segunda vez en las últimas semanas que Irán realizó un ejercicio con fuego real en el estrecho de Ormuz.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, intensificó sus advertencias a Estados Unidos por su aumento de fuerzas militares en Oriente Medio.

“Por supuesto un buque de guerra es un aparato peligroso, pero más peligrosa que el buque de guerra es el arma que puede hundir el buque de guerra en las profundidades del mar”, manifestó Jamenei, según la televisión estatal iraní.

También advirtió a Estados Unidos que “forzar el resultado de las conversaciones de antemano es un trabajo equivocado y tonto” .

EEUU incrementa su presencia militar

La semana pasada, Trump manifestó que el USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, navegaba desde el mar Caribe a Oriente Medio para unirse a otros buques de guerra y activos militares que Estados Unidos ha reunido en la región.

El Ford, cuyo nuevo despliegue fue reportado por primera vez por The New York Times, se unirá al USS Abraham Lincoln y su escolta de destructores con misiles guiados, que llevan más de dos semanas en la región. Las fuerzas estadounidenses ya han derribado un dron iraní que se acercó al Lincoln el mismo día de la semana pasada en que Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Las naciones árabes del Golfo han advertido que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto regional en un Oriente Medio que aún se tambalea por la guerra entre Israel y Hamás.

El gobierno de Trump busca un acuerdo para limitar el programa nuclear de Irán y garantizar que no desarrolle armas nucleares. Irán dice que no está desarrollando armas y hasta ahora se ha resistido a las demandas de que detenga el enriquecimiento de uranio o entregue su suministro de uranio altamente enriquecido.

Estados Unidos e Irán llevaban meses negociando cuando Israel emprendió una guerra de 12 días contra Irán en junio que detuvo instantáneamente las conversaciones. Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes durante esa guerra, probablemente destruyendo muchas de las centrifugadoras que giraban uranio hasta una pureza cercana al grado armamentístico. Los ataques de Israel diezmaron las defensas aéreas de Irán y también apuntaron a su arsenal de misiles balísticos.

Irán ha insistido en que su programa nuclear es con fines pacíficos. Antes de la guerra de junio, Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico.

Irán cumple 40 días de duelo tras protestas

Irán cumplía 40 días, el periodo tradicional musulmán de duelo, desde la represión de las protestas que se extendieron por el país el mes pasado. Los activistas dicen que al menos 7.015 personas murieron, muchas en una sangrienta represión en la noche del 8 al 9 de enero.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ofreció las cifras más recientes, ha sido precisa al contabilizar muertes durante episodios anteriores de disturbios en Irán y se basa en una red de activistas en el país para verificar las muertes.

The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos, dado que las autoridades han interrumpido el acceso a internet y las llamadas internacionales en Irán.

La agencia estatal de noticias de Irán dijo que el gobierno celebraría un acto conmemorativo por los 40 días en la mezquita Grand Mosalla en Teherán, y atribuyó las manifestaciones a “acciones violentas de grupos armados supuestamente dirigidos por agencias de inteligencia extranjeras”.