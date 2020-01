Operación Mochila debe iniciar en casa, luego en las escuelas

NUEVO LAREDO, TAM.- La realización del programa Operación Mochila, es un tema cada vez más presente para los maestros y directores de primarias de Nuevo Laredo, mientras algunos, a través de pláticas preventivas concientizan a los estudiantes, otros, solicitan el apoyo de los padres de familia para que se involucren más en la vida de sus hijos y de esta manera, poder detectar a tiempo alguna señal que ponga sobre aviso algún posible riesgo escolar.

A nivel local, no hay ningún comunicado oficial que solicite a las escuelas de educación básica la realización de estas inspecciones a las mochilas de los estudiantes, pero aún así, maestros de esta ciudad hacen lo propio para evitar accidentes dentro de sus planteles.

LA PREVENCIÓN

Para la directora de la primaria 8 de Mayo turno matutino Rosalinda Rizo, el mantener una buena relación y comunicación con el alumno y los padres de familia, es uno de los métodos más efectivos para evitar algún incidente.

“Yo estoy a favor de la Operación Mochila, pero creo en la cultura de la prevención y el diálogo, es la herramienta perfecta para que estos casos no se presenten como el que sucedió en Torreón, Coahuila. Es muy importante que el padre de familia también sea sancionado cuando no cumple con la obligación de no ver a sus hijos, no los manda a la escuela, no cumple y solamente nos delegan a nosotros la responsabilidad de sus hijos”, comentó.

PADRES RESPONSABLES

En el caso del director de la primaria Revolución, José Isidro Salas, señaló que el primer filtro del programa Operación Mochila es el hogar, y se realiza por padres responsables. “En ocasiones a los padres de familia se les comunica sobre el comportamiento de sus hijos y asumen una postura de negación y solamente se pierde tiempo. Para la realización de Operación Mochila se requiere de la cooperación de todos los padres de familia y no hay mejor lugar que el hogar para que se realice, todos los días dedicarle ese tiempo de ver qué lleva su hijo en la mochila, de hacerlo, nosotros en la escuela nos llevaría mucho tiempo y nuestra labor es la enseñanza académica”, mencionó.

OPERACIÓN MOCHILA DE RUTINA

En la primaria de tiempo completo Juan B. Tijerina, existe disposición para la realización de Operación Mochila, en caso de que la SEP dé la instrucción de efectuar esta supervisión a los alumnos, dijo su director Adán Salazar.

“Considero que el primer filtro para el alumnado es en casa, ahí se puede ver qué traen y qué no traen a la escuela. Ya en dos ocasiones checamos la mochila de dos alumnos con cierto comportamiento y los papás estuvieron de acuerdo, por eso creo que no se opondrían a estas supervisiones porque es un bueno para todos, alumnos y maestros. No es necesario hacerlo como obligatoriedad sino como una rutina”, manifestó.

ARTÍCULOS ENGAÑOSOS

En el caso de las secundarias, nivel en el que los estudiantes presentan una serie de cambios de comportamiento por su desarrollo físico e intelectual, se requiere de mayor cuidado, indicó Antonio Álvarez Martínez, supervisor general de escuelas secundarias técnicas en la zona 24.

“Los padres deben de estar atentos a todo artículo que sus hijos lleven a la escuela, ya que no solamente pueden causar daño con ellos, sino ellos mismos se pueden dañar. Algo muy común que se detectan son las navajas para sacar punta, los marcadores de tinta fuerte que pueden inhalarse, aquí no sólo se trata de detectar armas, sino todo producto que sea dañino para él o los estudiantes, eso es lo que se debe supervisar con la Operación Mochila que hagan los papás desde casa”, sugirió.