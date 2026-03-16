“One Battle After Another” gana mejor película en los 98º Premios de la Academia

Paul Thomas Anderson, centro a la izquierda, Sara Murphy, centro a la derecha, y el equipo de "One Battle After Another" reciben el premio a la mejor película en los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Paul Thomas Anderson, centro a la izquierda, Sara Murphy, centro a la derecha, y el equipo de "One Battle After Another" reciben el premio a la mejor película en los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

LOS ÁNGELES (AP) —El filme “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson, fue coronada como mejor película en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, al otorgar el máximo honor de Hollywood a una saga cómica estadounidense, multigeneracional, sobre la resistencia política.

La ceremonia se celebró el domingo y también vio a Michael B. Jordan ganar el premio a mejor actor y a la cinefotógrafa de “Sinners” (“Pecadores”), Autumn Durald Arkapaw, hacer historia en los Oscar como la primera mujer directora de fotografía en ganar el galardón. Fue una coronación largamente esperada para Anderson, oriundo del Valle de San Fernando, que hizo su primer cortometraje a los 18 años y ha sido durante décadas uno de los cineastas más aclamados de Estados Unidos. Antes del domingo, Anderson nunca había ganado un Oscar.

“One Battle After Another”, la favorita al llegar, se llevó seis Oscar, incluidos mejor dirección y mejor guion adaptado para Anderson, el primer trofeo de los Oscar a mejor casting y el de mejor actor de reparto para un ausente Sean Penn.

“Escribí esta película para mis hijas, para pedir perdón por el desastre doméstico que dejamos en este mundo, que les estamos entregando”, expresó Anderson al aceptar el trofeo de guion. “Pero también con el aliento de que ellos serán la generación que, con suerte, nos devuelva algo de sentido común y decencia”.

“Sinners”, que llegó con un récord de 16 nominaciones, también consiguió triunfos importantes e incluso históricos. Coogler, un cineasta muy estimado, ganó el primer Oscar de una carrera impecable que comenzó junto a Jordan con “Fruitvale Station” (2013). Arkapaw, apenas la cuarta directora de fotografía nominada en la historia, obtuvo el premio en un triunfo largamente esperado para las mujeres detrás de la cámara.

“De verdad quiero que todas las mujeres en la sala se pongan de pie”, dijo Arkapaw. “Porque no siento que llegue hasta aquí sin ustedes”.

Y Jordan, uno de los protagonistas más apreciados de Hollywood, ganó el premio de mejor actor en una de las contiendas más reñidas de la noche. El Teatro Dolby se puso de pie en el aplauso más atronador de la velada.

“¡Oye, mamá, qué tal!”, dijo Jordan después de tambalearse hasta el escenario.

La noche de los Oscar fue de Warner Bros., el estudio de “One Battle After Another” y del relato de vampiros de Coogler. Fue una nota de triunfo extrañamente conmovedora para el legendario estudio, que semanas antes aceptó venderse a Paramount Skydance, el monolito mediático armado a toda prisa por David Ellison. El acuerdo, que espera aprobación regulatoria, tiene a Hollywood preparándose para más despidos.

“Sinners” y “One Battle After Another” fueron cada una anomalías de Hollywood: historias originales de gran presupuesto nacidas de una visión personal. En un año en el que la ansiedad por la contracción de los estudios y el auge de la inteligencia artificial a menudo consumieron a la industria, ambas películas le dieron a Hollywood una esperanza renovada.

Jessie Buckley ganó mejor actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en “Hamnet”, con lo que se convirtió en la primera intérprete irlandesa en ganar en la categoría. En unos Oscar en los que ningún otro premio de actuación parecía seguro, Buckley llegó a los Oscar del domingo en el Teatro Dolby como la gran favorita, de manera abrumadora.

“Es el Día de la Madre en el Reino Unido”, dijo Buckley en el escenario. “Me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre”.