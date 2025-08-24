Ofrece Tienda SuperIssste ahorros de hasta 40%

Nuevo Laredo, Tam.– Con la finalidad de apoyar la economía de las familias de Nuevo Laredo, reactivan lo que antes se conocía como ‘La Tienda del ISSSTE’, ahora convirtiéndose en ‘SuperISSSTE’, la que tendrá una presentación de un mini súper, ofertando artículos con precios accesibles y con gran variedad para los neolaredenses.

“Ya está abierta a todo el público en general, antes era solo para empleados de gobierno, ahorita ya está abierta al público en general, y tenemos muy buenas ofertas ya que es una empresa de gobierno. Invitamos a toda la ciudadanía a que nos visiten, para que hagan su despensa básica, donde podrán tener un ahorro desde un 30% al 40%”, comentó Juan Felipe Rodríguez Godina, gerente de la Tienda de SuperIssste en Nuevo Laredo.

La reciente reactivación del SuperISSSTE, trae consigo muchas ofertas atractivas para la ciudadanía, incluso una rifa mensual de un carrito lleno de despensa, de un costo aproximado de 2 mil 500 pesos. Con la compra mínima de 200 pesos participan en dicha rifa.

“De una tienda que tenía muy pocos productos, ahora podemos hablar de una tienda abastecida en un 80%. En la cuestión de la remodelación, ya nos están cambiando todo lo que es la techumbre y esto es para poder meter aire acondicionado, empezar a cambiar pisos, y estamos colocando luminarias. Estamos entre un 60 y 65% de la remodelación de la tienda”, agregó.

Es preciso dejar ver que actualmente existen 46 tiendas afiliadas al ISSSTE, de las cuales solo una existe en Tamaulipas y es la que tiene Nuevo Laredo.

Rodríguez Godina, dijo que existe el proyecto de abrir más tiendas, sin precisar que se abra una más en Nuevo Laredo, pero sí en Tamaulipas.

De acuerdo al Gerente de SuperISSSTE, la respuesta de la ciudadanía ha sido buena, ya que anteriormente tenían una venta de 5 a 6 mil pesos por día, y en la actualidad se vende desde 15, 16 hasta 26 mil pesos diarios, esto gracias a los descuentos y promociones que oferta diariamente la tienda.

Para concluir cabe señalar que el SuperISSSTE sigue ubicado en el mismo lugar, a un costado de la guardería del ISSSTE, y frente al Edificio Panamericano, sobre la calle Reynosa en el centro de la ciudad.