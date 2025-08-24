A los 15 años, Max Dowman hace historia en la Liga Premier con el Arsenal

Max Dowman del Arsenal saluda a los aficionados tras el encuentro de la Liga de Premier ante el Leeds el sábado 23 de agosto del 2025. (John Walton/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Max Dowman cerró los ojos y miró al cielo. Luego se inclinó, pasó las manos por el césped y trotó hacia el campo.

A la edad de 15 años y 235 días, Dowman se convirtió oficialmente en jugador de la Liga Premier, al entrar para representar al Arsenal como suplente en la segunda mitad en la victoria del sábado 5-0 sobre el Leeds.

Con su ingreso a los 64 minutos generó el mayor aplauso de la noche en el Estadio Emirates. Eso se debe a que los aficionados del Arsenal saben que tienen un prospecto realmente bueno en sus manos.

Así lo cree también su entrenador.

“Hay un chico aquí que no tiene ninguna duda y está tan convencido de que, a los 15 años, puede salir y rendir, algo que nunca he presenciado en mi vida”, dijo Mikel Arteta después del partido contra el Leeds sobre Dowman, quien podría ser la respuesta de Inglaterra a la superestrella de España y Barcelona, Lamine Yamal.

“Para nosotros, él trae alegría, emoción y algo más que hace que nuestro trabajo sea tan grandioso”.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre Dowman, quien aún usa braquets y cuya mayor lucha no es jugar contra hombres adultos, sino dejarse crecer un bigote:

Antecedentes de Dowman

Nacido en Chelmsford, una ciudad en el condado de Essex, que está al noreste de Londres, Dowman se unió al Arsenal a la edad de cinco años en mayo de 2015. Hizo su debut con el equipo sub-18 del Arsenal a los 13 años y se convirtió en el goleador más joven de la UEFA Youth League a los 14, cuando jugaba para el equipo sub-19.

Dowman todavía tenía 14 años cuando Arteta le pidió que entrenara con el equipo mayor del Arsenal en diciembre del año pasado y se destacó en la gira de pretemporada del club por Asia en partidos contra el AC Milan y el Newcastle.

Es un mediocampista ofensivo zurdo que juega por la derecha y le gusta internarse hacia el centro. Solo pregúntenle al Leeds: con uno de sus regates desde la derecha, ganó un penal en tiempo de descuento que convirtió Viktor Gyokeres para completar la goleada 5-0.

¿Es el jugador más joven de la Premier League?

No del todo.

Dowman ocupa el puesto número dos en la lista de todos los tiempos, solo detrás de su compañero del Arsenal, Ethan Nwaneri, quien tenía 15 años y 181 días cuando entró como sustituto contra el Brentford en septiembre de 2022. Nwaneri también es un mediocampista ofensivo zurdo.

Solo tres jugadores han participado en la Liga Premier con menos de 16 años. El otro fue Jeremy Monga, quien jugó para el Leicester la temporada pasada con 15 años y 271 días. Monga tuvo que usar una camiseta sin patrocinador porque la camiseta del Leicester estaba patrocinada por una plataforma de juegos de criptomonedas en línea.

Estado internacional de Dowman

Jugó para el equipo sub16 de Inglaterra el año pasado y pronto fue seleccionado para el equipo sub17 en el Campeonato Europeo que tuvo lugar en mayo en Albania, convirtiéndose en el goleador más joven de la competición al anotar contra la República Checa.

Dowman fue titular en los tres partidos de grupo de Inglaterra, pero el equipo no avanzó.

La espera de la Champions League

Dowman cumplirá 16 años el 31 de diciembre y solo entonces se le permitirá jugar en la Liga de Campeones, a tiempo para la fase de eliminación directa que comienza en febrero, si Arteta decide convocarlo.

“Los jugadores de 16 años pueden ser registrados en la Lista B si han estado registrados con el club participante durante los dos años anteriores sin interrupción”, dicen las regulaciones de la UEFA.

Dowman califica en ese sentido.

El jugador más joven que ha participado en la Champions es Youssoufa Moukoko, un delantero que jugó para el Borussia Dortmund en un partido de la fase de grupos contra el Zenit de San Petersburgo en diciembre de 2020, solo 18 días después de su 16mo cumpleaños.

Yamal tenía 16 años y 68 días cuando debutó en la Liga de Campeones en casa contra el Antwerp en septiembre de 2023.

Esto es lo que dice el Arsenal sobre él

No solo Arteta ha estado elogiando a Dowman.

“Creo que todos pueden ver el potencial que tiene”, dijo el defensor del Arsenal, Jurrien Timber, después del partido contra el Leeds. “Jugando contra hombres adultos. Es un placer verlo, para la multitud también, es un placer verlo”.

En marzo, el mediocampista del Arsenal, Declan Rice, describió a Dowman como “increíble” pero insistió: “Puedes ser el mejor de 15 años en el país, pero eso no significa necesariamente que lo serás a los 18. Así que necesitas tener hambre, seguir trabajando y seguir esforzándote”.