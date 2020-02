Ofrece Infonavit ‘flexipago’ a desempleados

NUEVO LAREDO, TAM.- Quedarse sin trabajo es uno de los momentos más complicados que enfrentan las personas, es por ello que, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Nuevo Laredo ofrece el esquema “ Flexipago Infonavit por desempleo”.

Cuando los trabajadores pierden el empleo y deben a Infonavit un crédito de vivienda, este Instituto cuenta con opciones para facilitar que sigan pagando, y protejan el patrimonio familiar.

Este es un nuevo esquema de pagos flexibles que tiene el Infonavit para que como acreditado puedan mantenerse al corriente.

Las personas desempleadas, lo primero que deben hacer es aplicar el fondo de protección de pagos. Este apoyo implica que al realizar el pago de un porcentaje determinado de su mensualidad, se aplicará este beneficio del fondo de protección. Pueden usar este apoyo hasta por 6 meses y cada 5 años.

Para pedir este beneficio, los trabajadores deben confirmar que el crédito fue contratado a partir del 2009, y que tuvieron relación laboral al menos seis meses para haber aportado al fondo.

También deben tener un mes de desempleo, siempre que no haya sido por pensión, jubilación, incapacidad o invalidez, así como entrar a la página oficial del Infonavit en la sección “ Mi Cuenta Infonavit”, en la opción Saldos y Movimientos, donde les dará cuál es el monto que deben pagar para que se aplique este fondo.

Mediante este esquema, los acreditados también pueden realizar un pago mínimo de prórroga parcial. Esto implica que deben hacer un pago mensual de por lo menos $835.00 durante máximo 6 meses. Teniendo en cuenta que el Infonavit absorbe el 50% de los intereses que no pague el trabajador y el otro 50% de intereses se acumulan a su crédito.

En caso de que no utilicen alguno de los apoyos anteriores, se aplicará su prórroga total en un plazo no mayor a 4 meses.

Considerando que el 100% de los intereses de este periodo se acumularán y, por consiguiente, el plazo de pago aumentará.

El Infonavit señala que como acreditado tienen derecho a este apoyo hasta un máximo de 12 meses consecutivos y hasta 24 durante la vida del crédito.

Para mayor información acerca de este nuevo esquema de pago, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Instituto ubicadas en bulevard Municipio Libre #4643 en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde o llamar al teléfono 867718 7462.