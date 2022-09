Obrero denuncia a militares por golpes y robo

Nuevo Laredo, Tam.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por el obrero que fue golpeado y a quien le robaron sus pertenencias, además de poncharle las llantas de su auto con una navaja.

Cruz Antonio Ramírez Avilés, trabajador de la maquiladora APTIV compareció ante el Ministerio Público de la FGJT para interponer la denuncia en contra de los militares que tripulaban las unidades 0919333,0919603, 0919071, propiedad de la SEDENA.

Los vehículos oficiales en que se desplazaban los militares agresores y asaltantes, fueron identificados por medio de una grabación de video realizada por un peatón que fue testigo de lo sucedido en la vulcanizadora de César López de Lara y Perú.

“Me indicaron en la Fiscalía que se le va a dar seguimiento a la Carpeta de Investigación y me recomendaron ir con un psicólogo; yo declaré que estaba poniéndole agua a mi auto porque se había calentaron, llegaron los militares y me agredieron, me golpearon por la espalda, diciendo que yo era un delincuente”, señaló Cruz Antonio.

Agregó que aunque él les dijo a los elementos del Ejército Mexicano que era un obrero, solo por estar tatuado lo acusaban de ser delincuente y lo amenazaron.

“Tengo temor al ir con mi familia en el camino y nos vaya a pasar algo en el parque o algo”, señaló el afectado, esto porque los militares le tomaron fotografías con un radio que los propios soldados traían en una de las unidades de SEDENA.

Fue el pasado jueves 8 de septiembre, cuando el obrero fue golpeado por personal militar en el estacionamiento de una vulcanizadora, a donde había llegado para ponerle agua al radiador de su vehículo, que se le había calentado.

Por tener tatuajes Cruz Antonio fue golpeado por los soldados, que le robaron su teléfono celular, dos mil pesos de una tanda, el acumulador de su vehículo y le poncharon las cuatro llantas con una navaja.