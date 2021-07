Obesidad y sobrepeso, el camino a la diabetes

NUEVO LAREDO, TAM. –Modificar hábitos alimenticios, mantener control del peso e incrementar la actividad física son algunas de las recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo para prevenir la diabetes tipo II.

Alejandro Soto Villa, director del Hospital General de Zona 11 del IMSS dijo que esta es una de las enfermedades con mayor presencia en la población y se está incrementando durante este tiempo de pandemia.

“La predisposición genética a la obesidad y el sobrepeso son factores que desencadenan este tipo de diabetes, través de PrevenIMSS, el Seguro Social detecta y promueve un diagnóstico oportuno de la enfermedad y ayuda a contrarrestar los riesgos asociados al desarrollo de ésta: alimentación incorrecta, inactividad física, sobrepeso u obesidad”, manifestó.

Explicó que la detección y diagnóstico oportunos, se hacen mediante diferentes mecanismos, como determinación de glucemia al azar en cualquier momento del día, o bien, en ayunas de al menos ocho horas. Para ambas pruebas, apuntó, hay resultados específicos que determinarán si la persona tiene diabetes.

“Una vez que el paciente ha sido diagnosticado, el IMSS inicia tratamiento con los medicamentos más adecuados a las características del enfermo, lo que permite brindarle una mejor calidad de vida.

“El tratamiento ideal para el paciente es la insulina; tarde o temprano el paciente debe recibir manejo con insulina, porque ese es el problema, la falta de producción en términos generales”, señaló.

Recordó que hoy en día hay muchos niños y adolescentes con diabetes tipo 2, lo que puede deberse, en la mayoría de los casos, a que muchos de ellos tienen sobrepeso.

“Los principales síntomas de la diabetes son: sed en exceso, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, fatiga, visión borrosa, infecciones frecuentes en la piel, entre otras.

Soto Villa agregó que las principales complicaciones de la enfermedad son las del corazón, accidentes cerebrovasculares, padecimientos renales, problemas en los ojos y en pies, entre

otros.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es su principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consume. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.

Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Sin embargo, se pueden tomar medidas para controlar la diabetes y tratar de prevenir estos problemas de salud.

¿Qué causa la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 puede deberse a una combinación de factores: