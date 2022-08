‘Nunca festejaría un gol en el Camp Nou’: Alves

CIUDAD DE MÉXICO.- Dani Alves volverá a jugar este domingo en la que fue su casa durante más de 8 años, un territorio que lo vio entregarse en cada minuto y que lo despidió como el futbolista con más títulos en la historia.

El regreso del brasileño al Camp Nou se da ahora vistiendo la camiseta de un histórico del futbol mexicano, que se medirá al equipo culé por el Trofeo Joan Gamper y donde el exjugador del FC Barcelona tiene claro que en caso de anotar un gol, no festejaría por respeto a la institución de Cataluña.

«Nunca festejaría un gol aquí. A mis compañeros, sinceramente les digo que disfruten de este momento único en sus vidas. Venir aquí, no solo para Pumas, para cualquier otro equipo, es muy muy complicado. Jugarle al Barcelona aquí es muy difícil y hay que disfrutar de ese lindo día».

Alves agregó que el regresar ahora vistiendo la camiseta de Pumas es extraño para él, pero se dijo agradecido por vivir una nueva experiencia en el mundo del futbol.

«Es extraño regresar con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero el futbol es hermoso porque cuida de la gente que le dedica tiempo, que lo respeta. Ni en los mejores guiones hubiera pensado regresar tan rápido aquí. Sólo tuve oportunidad de decir hola, pero no hasta luego. El futbol me está dando esa oportunidad de volver a abrazar a la gente que quiero».

El lateral universitario finalizó hablando de lo que significará el duelo para sus nuevos compañeros, a los que les ha pedido disfrutar de la experiencia, pasarla bien y mostrar en la cancha sus cualidades para que sea un día especial para todos.

«Creo que no van a tener muchísimas más oportunidades de jugar en el Camp Nou antiguo, después se va a remodelar y puede que ellos vuelvan, pero es un poco más difícil que vuelvan a vivir esa experiencia. Así que hay que disfrutar y pasarlo bien. Hay que intentar poner lo que nosotros tenemos también como argumentos, pero más que nada es un día que nosotros fuimos invitados para la fiesta del culé, entonces tenemos que hacer que ese día sea especial también para nosotros».