Nuevo Laredo y 11 ciudades más en semáforo rojo del cuidado del agua

Actualizan Semáforo del Cuidado del Agua para fortalecer la gestión hídrica en los 43 municipios de Tamaulipas

Tula, Tamaulipas.- Como parte de los trabajos del Comité de Evaluación y Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria se llevó a cabo la actualización de los colores correspondientes a los 43 municipios de Tamaulipas, de acuerdo con las condiciones de cada región y sus fuentes de abastecimiento.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien destacó la importancia de contar con información actualizada sobre el entorno hidráulico de cada municipio para fortalecer la toma de decisiones y promover un uso responsable del recurso.

En la frontera norte, los 10 municipios —Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros— permanecen en rojo, debido a los bajos niveles de las presas internacionales.

En la cuenca del río Soto la Marina, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Güémez, Jiménez, Abasolo y Casas se encuentran en amarillo; Mainero, Hidalgo, Soto la Marina y Aldama, en verde; mientras que Victoria permanece en rojo.

En la cuenca del río San Fernando, Méndez, Burgos, San Fernando y Cruillas se mantienen en amarillo.

Por su parte, en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, Jaumave, Palmillas, Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías, El Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero se encuentran en verde; mientras que Ocampo, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos permanecen en amarillo.

En el altiplano, Tula se mantiene en rojo, mientras que Miquihuana y Bustamante se encuentran en amarillo. En Bustamante, el pozo El Caracol se encuentra en etapa de pruebas de conducción y llenado del depósito del sistema múltiple.

Finalmente, Quiroga Álvarez subrayó que la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua permite identificar las condiciones hídricas de cada municipio para orientar acciones para el aprovechamiento responsable del agua.