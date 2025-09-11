El Dólar
Nuevo Laredo transforma su transporte público; alcaldesa contribuye con convenio y modernización de servicio

La alcaldesa y el Cabildo aprobaron por unanimidad un subsidio en especie destinado a abastecer de diésel a las unidades de transporte público, como parte de una inversión histórica de 30 millones de pesos

Agencias
Nuevo Laredo, Tam.- Durante este primer año de gobierno de su segunda administración, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha impulsado de manera decidida la modernización del transporte público en la ciudad, con acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

La alcaldesa y el Cabildo aprobaron por unanimidad un subsidio en especie destinado a abastecer de diésel a las unidades de transporte público, como parte de una inversión histórica de 30 millones de pesos, con el objetivo de facilitar la renovación de unidades y mejorar el servicio.

Posteriormente se realizó la firma del Convenio para la Modernización, Coordinación y Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, un acuerdo que sienta  las bases para transformar integralmente el sistema de transporte público en beneficio de miles de neolaredenses.

“El mejoramiento del transporte público es fundamental para el desarrollo de Nuevo Laredo; porque cuando facilitamos traslados más rápidos, seguros y eficientes, impulsamos la economía, apoyamos a las familias y construimos una ciudad más justa y moderna para todos”, expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La firma de este convenio entre el Gobierno Municipal y los concesionarios del transporte, con el respaldo del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya destaca la importancia de trabajar de manera conjunta para transformar la movilidad en la ciudad.

Derivado de este apoyo económico, los concesionarios de transporte público tomaron la decisión de incrementar la flotilla de unidades para brindar un mejor servicio, incorporando rutas express con salidas desde el poniente y sur de la ciudad.

Una de las nuevas rutas que se creo es la que conecta Valles de Anáhuac y Villas de San Miguel al centro de la ciudad, ambas inician su servicio a las 5:20 de la mañana, con tres salidas matutinas y tres vespertinas, con un costo general de 11 pesos.

También se pusieron en marcha las rutas express en las colonias Alazanas, Lomas del Río, Unión del Recuerdo y Constitucional con la Plaza Hidalgo y centro de Nuevo Laredo, en esta ruta se cuenta con dos unidades, una Crafter y un autobús que garantizarán un traslado de solo 30 minutos al centro, lo que representa un ahorro de hasta 2 horas diarias para los usuarios.

La presidenta señaló que desde que inició con la firma del convenio de subsidio de diesel, se contaba con 57 unidades, en la actualidad se tiene registro de 72 unidades que brindan un mejor y más rápido servicio a los usuarios.

Este logro se suma a las acciones que serán presentadas en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien reafirma con hechos su compromiso de seguir construyendo un Nuevo Laredo más moderno, eficiente y competitivo.

