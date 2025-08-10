Nuevas unidades tipo van circularán en áreas céntricas de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.– Gilberto Martínez Árcega, delegado de Transporte Público en Nuevo Laredo, informó que las unidades nuevas que se agregarán a la flota de camiones existentes, serían cinco tipo van con capacidad para 22 pasajeros aproximadamente, mismas que circularán en áreas céntricas de la ciudad.

“Son cinco unidades completamente nuevas modelo 2025, no son tipo autobús sino tipo van para máximo 22 pasajeros. Estas unidades van a estar distribuidas en el primer cuadro de la ciudad, pero con rutas de punto de interés como oficinas gubernamentales, centros comerciales, hospitales, para que pueda ser fácil para las personas que vienen del poniente o sur de la ciudad, trasladarse y hacer sus trámites sin problema”, explicó Martínez Árcega.

A las rutas normales o donde se utilizan camiones para más pasajeros se unirán unidades reacondicionadas, las que se encuentran en óptimo estado para dar el servicio en diferentes rutas ya establecidas. Cabe señalar que estas unidades reacondicionadas no cuentan con aire acondicionado, solo la comodidad de estar en óptimas condiciones.

“La finalidad del convenio firmado con el Municipio de Nuevo Laredo, es precisamente que el costo de todas las rutas siga siendo el mismo. Por lo que tanto las nuevas unidades tipo van como las reacondicionadas, seguirán con cobros de 11 pesos en general y el respectivo descuento para adultos mayores y estudiantes”, concluyó.