TecNM: Estudiarán 50 personas Ingeniería Industrial o Gestión Empresarial ‘online’

Resalta subdirectora académica la buena respuesta a estas dos carreras a distancia

Thelma Guadalupe Cantú Treviño, subdirectora académica del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (TecNM). [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Thelma Guadalupe Cantú Treviño, subdirectora académica del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (TecNM), resaltó la buena respuesta que se ha tenido en las dos carreras en línea que se aperturaron recientemente, asegurando ya 50 personas que estudiarán Ingeniería Industrial o Gestión Empresarial.

“Estas carreras están enfocadas a gente trabajadora sobre todo, a personas que tal vez por cuestiones personales no pudieron continuar estudiando. Para esas personas están enfocadas, obviamente recibimos a toda la comunidad que se inscriba en nuestras carreras. Pero sí están muy diseñadas para este tipo de personas debido a que tienen la flexibilidad”, explicó Cantú Treviño.

Las carreras on line funcionan con un día síncrono, lo que significa que un día a la semana se conectan los alumnos con el maestro y el resto de la semana se dedicarán a realizar tareas y trabajos que se les encargue así como trabajar con el material que les indique el mismo catedrático.

“La matrícula, sin duda, ha sido muy favorable. Ahorita ya logramos nuestra meta, sin embargo seguimos recibiendo candidatos o candidatas que quieran ingresar a estas carreras. Actualmente los interesados están en el proceso de subir sus documentos, ya que hay algo muy importante: no solo la carrera es en línea, sino que todos los servicios que el Tecnológico provee a nuestros estudiantes son en línea como constancias, lo que ocupen de esas carreras estará en línea”, precisó la subdirectora académica.

Para concluir, dijo que la carrera nueva que es presencial, Ingeniería en Logística, se inició con aproximadamente 100 estudiantes y con la opción de que se sigan registrando más interesados. Las inscripciones en general serían del 11 al 15 de agosto y las clases iniciarán el 25 de agosto.

