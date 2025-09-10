Nueva regla de la NBA permitirá tiros lejanos al final de cuartos sin afectar porcentajes de tiro

La liga registrará de forma distinta los tiros lejanos, planea innovar el All-Star Game y analiza expansión en Europa, Seattle y Las Vegas

Foto del 16 de diciembre del 2022, el base de los Mavericks de Dallas Luka Doncic lanza un balón desde larga distancia en la bocina frente al alero de los Trail Blazers de Portland Jerami Grant. (AP Foto/Emil Lippe, Archivo)

Foto del 16 de diciembre del 2022, el base de los Mavericks de Dallas Luka Doncic lanza un balón desde larga distancia en la bocina frente al alero de los Trail Blazers de Portland Jerami Grant. (AP Foto/Emil Lippe, Archivo)

NUEVA YORK.- Los jugadores de la NBA podrán realizar tiros de larga distancia para terminar los periodos sin que sus porcentajes de tiro se vean afectados negativamente.

La liga aprobó un cambio en la forma en que se registran las estadísticas de esos tiros, lo que podría motivar a los jugadores a intentar más lanzamientos desde muy, muy lejos con la esperanza de un tiro milagroso. Se finalizó durante la reunión de la junta de gobernadores de la liga el miércoles.

El cambio de regla se probó en la Liga de Verano en Las Vegas en julio, así como en las ligas más pequeñas ese mes en Utah y California.

Para efectos de registro estadístico, la NBA informará a los equipos que cualquier tiro de más de 36 pies de distancia en cualquier jugada que inicie desde el otro lado de la cancha y que se realice en los últimos tres segundos de los primeros tres periodos contará como un intento de tiro del equipo, pero no individual.

Muchos jugadores han evitado realizar el tiro milagroso de 50 pies o más al final de los cuartos para proteger sus porcentajes personales de tiro. La liga espera que la “regla del lanzamiento” solucione eso.

Según SportRadar, la temporada pasada los jugadores acertaron alrededor del 4% de los tiros realizados en los últimos tres segundos de los primeros tres cuartos de un juego con la distancia mínima de 36 pies. Basado en sus datos de seguimiento, Stephen Curry de Golden State hizo cuatro tiros bajo esos criterios la temporada pasada y Nikola Jokic de Denver tres.

Juego de Estrellas

El comisionado de la NBA, Adam Silver indicó al final de la reunión de la junta de gobernadores de la liga, que esperan finalizar los detalles sobre el Juego de Estrellas de esta temporada —que tendrá un formato de EE.UU. contra el mundo— para el inicio de la temporada regular.

La AP y otros medios informaron el 3 de septiembre que la liga está cerca de finalizar otro nuevo formato para el Juego de Estrellas de esta temporada, uno donde tres equipos de ocho jugadores —dos de EE.UU. y uno compuesto por jugadores internacionales— se enfrentarían en un torneo de todos contra todos.

Tener 16 All-Stars de EE.UU. y ocho de otros países estaría en línea con la distribución actual de dónde provienen los jugadores de la NBA; la liga está compuesta por aproximadamente dos tercios de jugadores estadounidenses y un tercio de jugadores internacionales.

“La gente tiene grandes recuerdos de los Juegos de Estrellas. Es parte del tejido de esta liga, la emoción que proviene de ello y el compromiso de nuestros jugadores”, dijo Silver. “Así que, queremos arreglarlo”.

La liga ha estado avanzando en esta dirección durante varios meses, especialmente después de que el mini-torneo del Juego de Estrellas de la temporada pasada —juegos sin tiempo a 40 puntos, con cuatro equipos de ocho jugadores cada uno— fue un fracaso.

Silver ha buscado implementar un formato de Juego de Estrellas más competitivo durante años. Nadie ha estado dispuesto a defender en las últimas temporadas —un juego de 211-186 en 2024 fue la gota que colmó el vaso— por lo que la liga intentó el plan de torneo la temporada pasada.

Expansión europea y doméstica

Las conversaciones sobre cómo proceder con una nueva liga respaldada por la NBA en Europa, en asociación con FIBA, continúan, dijo Silver.

“Creo que nuestra gente de baloncesto ahora está muy comprometida en cómo funcionará la competencia”, dijo Silver. “Nuestros abogados están pensando mucho en cómo podemos tomar… un sistema basado en un tope y un sistema de reparto de ingresos con los jugadores y cómo podríamos aplicarlo en un marco europeo”.

Silver también dijo que los gobernadores de la liga recibieron una actualización sobre los planes de expansión doméstica en su reunión que concluyó el miércoles. La NBA dijo en julio que estaba comenzando el proceso de explorar formalmente la adición a su liga actual de 30 equipos, aunque no hay un calendario.

Seattle y Las Vegas han sido durante mucho tiempo consideradas como candidatas principales para la expansión de la NBA si la liga decide avanzar formalmente.

Cambio en la semifinal de la Copa NBA

La Copa NBA, que ha tenido un formato de Final Four para sus semifinales y final en Las Vegas —y lo tendrá nuevamente esta temporada— cambiará en la temporada 2026-27.

La liga decidió que las semifinales se jugarán en la arena local del equipo con mejor clasificación en cada conferencia a partir de la próxima temporada. La final —que no cuenta en el récord de ninguno de los equipos— se seguirá disputando en una sede neutral.

Ajuste al desafío del entrenador

La junta aprobó un cambio en los desafíos de los entrenadores a partir de esta temporada.

Durante la revisión tras un desafío de una violación de fuera de límites, el oficial del centro de repetición —no el jefe de equipo— “determinará si se debió haber llamado una falta cercana”, dijo la liga.

La NBA argumentó que acelerará los tiempos de revisión.

La temporada pasada fue la primera en la que los árbitros podían determinar si se debió haber llamado una falta cercana en ciertas jugadas. El cambio fue recomendado unánimemente por el comité de competencia y la oficina de la liga.