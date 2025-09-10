Eliminan a Eslovenia pese a 39 puntos de Luka Dončić ante Alemania

Franz Wagner y Dennis Schröder lideraron el triunfo 99-91; Alemania jugará semifinales del Eurobasket contra Finlandia, que superó a Georgia

Jugadores de Alemania celebran tras vencer a Eslovenia en los cuartos de final del Eurobasket el miércoles 10 de septiembre del 2025. (AP Foto/Sergei Grits)

RIGA, Letonia.- Los 39 puntos de Luka Dončić no fueron suficientes para que Eslovenia ganara y quedó fuera del Eurobasket al perder el miércoles 99-91 con Alemania en los cuartos de final.

El escolta del Magic de Orlando, Franz Wagner, anotó 23 unidades y el capitán Dennis Schröder añadió 20 unidades y siete asistencias para Alemania, que enfrentará a Finlandia en las semifinales del viernes.

Un triple de Andreas Obst culminó una racha de 12-0 para poner a los campeones del mundo por delante 77-74 al inicio del último cuarto.

Eslovenia tomó la delantera 86-85 con un triple de Dončić a falta de 4:12 antes de que Schröder encestara su único triple —falló otros ocho intentos— para poner arriba a los alemanes 88-86 que simplemente cerraron el juego.

A Dončić se le sancionó con una falta técnica al principio y tenía 22 puntos para que Eslovenia se fuera al descanso arriba 51-45. Cometió su cuarta falta al inicio del tercer cuarto, pero siguió anotando, aunque a veces parecía limitado por la posibilidad de quedar fuera por una quinta falta.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles—atinando cinco de 16 tiros de tres puntos— tuvo su quinto partido del torneo con al menos 30 puntos. Dončić también sumó diez rebotes y siete asistencias.

Wagner acertó 13 de 14 desde la línea de tiros libres para Alemania, que busca su segundo título de Campeonato Europeo tras ganar como anfitrión en 1993.

Eslovenia parecía tener el control hasta que Tristan Da Silva encestó un triple con un tiro desde media cancha al sonar la bocina del tercer cuarto, reduciendo la ventaja de Eslovenia a cuatro puntos.

La final es el domingo en Riga, Letonia, que ha acogido todos los partidos de eliminación directa.

Finlandia resiste a Georgia

Poco antes, los finlandeses resistieron una remontada de Georgia para ganar 93-79 y alcanzar las semifinales por primera vez.

Mikael Jantunen lideró a Finlandia con 19 tantos y el alero del Jazz de Utah, Lauri Markkanen, contribuyó con 17 puntos y seis rebotes.

“Ha sido el mismo grupo durante mucho tiempo. Es un grupo muy unido, como volver y jugar con tus amigos”, dijo Jantunen. “Ese es el tipo de cultura de baloncesto en Finlandia”.

Los finlandeses también mostraron su profundidad al anotar 44 puntos desde el banquillo frente a los cuatro de Georgia.

Finlandia lideró por 20 puntos en el tercer cuarto antes de que Georgia redujera el déficit a seis con poco menos de ocho minutos por jugar en el cuarto.

El alero de los Raptors de Toronto, Sandro Mamukelashvili, lideró a Georgia con 22 puntos.

Después de dar la sorpresa ante Nikola Jokic y Serbia, Finlandia tomó una ventaja temprana con un fuerte tiro de tres puntos y se puso arriba 30-15 al inicio del segundo cuarto.

Fue la primera vez que Georgia —como nación independiente— disputa los cuartos de final tras eliminar al medallista de plata olímpico Francia en los octavos y que superó al campeón defensor del Eurobasket, España en la fase de grupos.

Grecia ante Turquía en la otra semifinal

En la otra semifinal del viernes, Grecia enfrentará a Turquía después de que ambos equipos avanzaron el martes.

Giannis Antetokounmpo firmó 29 unidades en la victoria 87-76 de Grecia ante Lituania y Alperen Sengun tuvo un triple doble en el triunfo 91-77 de Turquía ante Polonia.