Nombran a Jennifer Garner Mujer del Año en Harvard

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Garner fue nombrada Mujer del Año 2022 por el grupo Hasty Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.

De acuerdo al portal People, este sábado la actriz fue la protagonista del desfile que recorrió las calles de Cambridge, Massachusetts para recibir el premio.

Garner, de 49 años, lució un largo abrigo negro, una suéter negro, unos pantalones gris y su medalla de Hasty Pudding colgada al cuello.

«Soy un miembro devoto del Hasty Pudding Club de ahora en adelante, y seré una nerd en la audiencia el próximo año, lo prometo», dijo la histrión. «Este ha sido el día más divertido de todos».

Durante el desfile, la protagonista de Si Yo Tuviera 30 estuvo acompañada por varios de los miembros de la compañía de teatro, quienes estaban vestidos con trajes elaborados y travesti.

Antes del recorrido y presentación de pudín, Garner asistió a un almuerzo con estudiantes en Harvest en Harvard Square y por la noche se unió al equipo de producción de Harvard para cenar en el Bar Enza del Charles Hotel.

Cabe recordar que, Jason Bateman también fue nombrado como el Hombre del Año 2022.

Jennifer Garner is the Hasty Pudding Woman of the Year & let’s just say she’s stepping into her new role quite nicely already!

Here she is introducing herself to our @7News photographer 🤣 pic.twitter.com/WLiFeVDuam

— Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) February 5, 2022