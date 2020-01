“No vengo a ser tu amiga”: Danna Paola destroza a alumno de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Gibrán y Francely le dijeran “culera”, Danna Paola los destrozó este domingo en el escenario de La Academia. Después de que el alumno del reality show de Tv Azteca cantó, ella lo halagó en su crítica, pero resultó ser una opinión falsa.

Tú dime. ¿Así no soy culera contigo? […] Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. […] No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, realmente no me importa. No soy tu mamá para decirte que todo está perfecto”, arremetió la cantante.