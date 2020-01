“1917” da sorpresa en los Globos de Oro y vence a “Joker” y “El Irlandés”

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 77 de los Globos de Oro se dedicó a romper quinielas. 1917, la cinta de guerra épica dirigida por Sam Mendes, se llevó el premio a la Mejor Película en la categoría de Drama.

“Es difícil hacer películas sin grande estrellas y hacer que la gente venga a verlas en el cine y espero que esto invite a la gente a ir a las salas del cine”, dijo Sam Mendes al obtener el premio.

El director “1917” también se llevó el premio a Mejor Director, sorprendió al vencer a a Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Todd Phillips.

“Es una gran sorpresa, no hay un solo director acá o en el mundo que no esté a la sombra de Martin Scorsese”, dijo Mendes, que dedicó el premio a su abuelo, Alfred, quien se enroló en la Primera Guerra Mundial algo que, expresó, espera que no vuelva a ocurrir.

La ceremonia de los Globos de Oro recibió a miembros de la industria en el Hotel Beverly Hilton de California en voz del polémico anfitrión Ricky Gervais, que participó por quinta vez en los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

“Vamos a reírnos a costillas de ustedes, y recuerden: son bromas”, fueron las palabras del presentador se caracteriza por su humor incisivo y sin filtros; la última ocasión que encabezó los premios fue hace cuatro años.

El primero de quien hizo broma fue Joe Pesci, a quien el presentador “confundió” con Baby Yoda. Luego habló de la falta de gente de color en la ceremonia, alegando que la HFPA es racista. “Íbamos a hacer un segmento de duelo pero cuando vi que la gente que se murió no fue diversa, eran casi todos blancos”, bromeó.

Gervais habló con sarcasmo sobre la falta de mujeres en la categoría de Mejor director.

“Hay controversia: no hubo mujeres nominadas. He hablado con la Asociación de Prensa Extranjera y esto no va a volver a ocurrir; ahora van a volver a lo de antes cuando no contrataban mujeres directoras, eso resolvería el problema”, bromeó el presentador.

Joaquin Phoenix, el Mejor actor

Honor a quien honor merece, Phoenix se lleva el reconocimiento a Mejor actor por “Guasón”.

El actor agradeció que el menú de la ceremonia hubiera sido vegetariano: “Reconocer el reto ante el cambio climático por tener un menú vegetariano, ese es un mensaje poderoso”. Continuó agradeciendo a sus colegas: “Nosotros sabemos que entre nosotros no hay competencia, esto lo hacen para vender publicidad en televisión, me he sentido inspirado por ustedes”, dijo.

Al final, instó a la gente a que se sume a un cambio global de manera activa, incluso más allá de votar.

“En contra de lo que la gente cree no quiero sacudir las cosas pero esto es un desastre. Es bueno que algunos de ustedes hayan expresado sus buenos deseos pero hay que hacer más. Lo de Australia es un gesto hermoso. Nunca he sido un hombre virtuoso y muchos de ustedes me han dado oportunidad de enmendar mis pasos pero ojalá juntos podamos hacer un frente unido para hacer cambios. Es bueno votar pero a veces hay que asumir la responsabilidad, no tenemos que viajar en avión privado a Palm Springs para ello”, se pronunció.

Renée Zellweger, Mejor actriz

Zellweger ganó su cuarto Globo de Oro por “Judy”. La actriz dedicó primero su premio a sus colegas mujeres, entre ellas sus compañeras en la categoría Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Cynthia Erivo.

“Debo agradecerles por recordarme siempre que hay ciertas cosas que no cuentan, lo importante es el recorrido, el trabajo, gracias por decir Renee haz tu trabajo”, dijo.

Brad sorprende

En una categoría complicada, Brad Pitt fue considerado el Mejor actor de reparto por encima de Tom Hanks, Anthony Hopkins, Joe Pesci y Al Pacino:

“Todos ellos son dioses para mí, es un honor. Debo agradecer al señor Quentin, el hombre, el mito y la leyenda, nunca olvidaré esta experiencia, y también a mi compañero de crimen, antes yo veía cómo sus compañeros de trabajo recibían los premios…gracias, pero yo habría compartido la balsa”, bromeó Brad, refiriéndose a la escena de “Titanic” protagonizada por Leonardo Di Caprio, su compañero en “Había una vez… en Hollywood”.

Y la mejor comedia fue para… “Había una vez… en Hollywood”

La cinta de Tarantino también se llevó también el premio a Mejor Comedia o musical. Esta es la primera vez que el director se lleva el premio a Mejor Película en los Globos de Oro; no habló.

La cinta de Quentin obtuvo tabién el premio a Mejor guión por “Había una vez en.. Hollywood”, el realizador le dedicó el premio a su elenco y a su esposa quien, dijo, espera a su primer hijo.

Russell Crowe alza la voz por los incendios en Australia.

Los primeros ganadores de la noche fueron Ramy Youssef, como mejor actor de comedia en una serie y Russell Crowe, como actor de miniserie o película para TV.

El neozelandés no pudo acudir a la ceremonia debido a los incendios en Australia, pero pidió a Jennifer Aniston que leyera su discurso:

“No se equivoquen. La tragedia que se desarrolla en Australia está basada en el cambio climático. Necesitamos actuar con base en la ciencia, trasladar nuestra fuerza laboral global a las energías renovables y respetar a nuestro planeta por el lugar único y sorprendente que es”, dijo Crowe.

“Parásitos” es la Mejor película de lengua no inglesa

Como era de esperarse, la cinta coreana dirigida por Bong Joon-ho se alzó con el premio, por encima de “Pasión y gloria”, de Pedro Almodóvar.

“Una vez que superas la barrera de los subtítulos, se te presentarán tantas películas increíbles… usamos solo un idioma: el cine”, dijo el cineasta al recibir su estatuilla.

Ellen Degeneres recibe premio honorífico.

Con un discurso emotivo de Kate McKinnon, quien contó como la presentadora y actriz le ayudó a aceptar su homosexualidad, Degeneres recibió el premio Carol Burnett.

“Lo que quiero es que la gente se sienta bien y se ría, no hay nada más agradable. No hay mayor sentimiento que las personas que me dicen que mi programa me inspiró o les ayudó a superar un momento difícil. Me siento tan agradecida”, dijo la presentadora, quien bromeó alargando su discurso, agradeció las palabras de McKinnon y dedicó unas palabras al incendio en Australia.

Dern obtiene el Globo a Actriz de reparto

Laura Dern le quitó el premio a Jennifer Lopez y Margot Robbie. La actriz, que lleva cinco estatuillas, dedicó su premio a los abogados de divorcio además del elenco de Historia de un matrimonio, incluido el director .

“Nos encanta darle voz a quien no tiene”, dijo. “Me siento bendecida de ser parte de una película que busca una familia se acomode para el bien de su hijo. Necesitamos estar unidos”.

Elton John, el mejor

Elton John recibió el premio a mejor canción, “I’m Gonna Love Me Again”, de Bernie Taupin y Elton John, de “Rocketman”.

“Esto es muy especial porque no es una canción para una película, sino una que tiene que ver con una relación que no se da mucho en esta industria, que es un matrimonio de 52 años”, dijo Taupin.

John explicó que era la primera vez que ganaba un premio con su colega en composiciones: “(Hacer este tema) fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Es la primera vez que gano un premio con él, nunca ganamos un Grammy. Y me siento muy feliz”, expresó el cantante.

“Rocketman” también se llevó el premio a Mejor actor de Comedia o Musical para Taron Egerton, quien le arrebató el premio a Leonardo Di Caprio.

Arquette critica a Trump

Patricia Arquette le ganó a Meryl Streep como Mejor actriz secundaria en serie por su actuación en The act; siempre polémica, la actriz aprovechó para criticar la decisión de Donald Trump de atacar Irán.

“Esta noche, 5 de enero no vamos aira hacia atrás, vamos a ver a un país al borde de la guerra. A un presidente amenazando con 52 bombas, incluidos sitios culturales, a jóvenes arriesgando su vida. Amo a mis hijos tanto que les imploro que le demos a los niños un mundo mejor, a nuestros hijos. Votemos en 2020”, acusó.

Tom Hanks es homenajeado

Charlize Theron entregó el premio Cecille B. DeMille a Tom Hanks, recordó la manera en la que el actor la apoyó cuando ella iniciaba y trabajó con él en la cinta “That Thing You Do!”, de 1996.

“Estoy temblando. Teniendo una familia como esta aquí uno se siente bendecido: una esposa fantástica que me ha enseñado lo que es el amor; cinco chicos mucho más sabios que su padre; un grupo de gente que se ha aguantado teniendome lejos por meses”, contó Hanks emocionado al subir al escenario.

Michelle Williams por el derecho de la mujer a elegir

Michelle Williams ganó a Mejor actriz de miniserie. Embarazada, recibió el premio de manos de la mexicana Salma Hayek para luego dedicar su distinción a la libertad de la mujer a decidir sobre sus cuerpos.

“(Apoyo) el derecho de una mujer a elegir cuaándo tener hijos y con quién… Gracias a cualquiera que sea el dios al que el recen, que vivimos en un país con libertad de culto y decisión. Mujeres, por favor voten por sus propios intereses. Es lo que los hombres han estado haciendo durante años, por eso el mundo se parece tanto a

ellos. No lo olviden: somos el mayor órgano de votación en este país. Hagamos que se parezca más a nosotros”, dijo Williams.

Gervais, presentador incómodo

Gervais, creador y estrella de “The Office” en su versión inglesa estuvo en enero de 2016: antes del escándalo de conductas sexuales inapropiadas en la industria del entretenimiento, la controversia #OscarsSoWhite y la elección del impeachment del presidente Donald Trump.

Sus blancos humorísticos esta vez incluyeron el racismo, el tema de Harvey Weinstein y la edad de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro

Mejor Película Dramática

“El Irlandés”

“Guasón”

“Historia de un matrimonio”

“1917” GANADORA

“Los dos papas”

Mejor Película Comedia o Musical

“Yo soy Dolemite”

“Jojo Rabbit”

“Puñales por la espalda”

“Había una vez en… Hollywood” GANADORA

“Rocketman”

Mejor Director

Bong Joon-ho – “Parásitos”

Martin Scorsese – “El Irlandés”

Quentin Tarantino – “Había una vez en… Hollywood”

Sam Mendes – “1917” GANADOR

Todd Phillips – “Guasón”

Mejor Película de Animación

“Frozen 2”

“El Rey León”

“Missing Link” GANADOR

“Toy Story 4”

“Cómo entrenar a tu dragón 3”

Mejor Película Extranjera

“Dolor y gloria”

“Parásitos” GANADORA

“Retrato de una mujer en llamas”

“Los Miserables”

“The Farewell”

Mejor Guión

“Historia de un matrimonio”

“Parasitos”

“Los dos papas”

“El Irlandés”

“Había una vez… en Hollywood” GANADOR

Mejor Actriz de Drama

Scarlett Johansson – “Historia de un matrimonio”

Saoirse Ronan – “Mujercitas”

Renée Zellweger – “Judy”

Charlize Theron – “Bombshell”

Cynthia Erivo – “Harriet”

Mejor Actor de Drama

Antonio Banderas – “Dolor y gloria”

Christian Bale – “Le Mans ’66”

Joaquin Phoenix – “Guasón” GANADOR

Jonathan Pryce – “Los dos papas”

Adam Driver – “Historia de un matrimonio”

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Ana de Armas – “Puñales por la espalda”

Awkwafina – “The Farewell” GANADORA

Cate Blanchett – “Dónde estás, Bernadette”

Emma Thompson – “Late night”

Beanie Feldstein – “Súper empollonas”

Mejor Actor de Comedia o Musical

Leonardo DiCaprio – “Había una vez en… Hollywood”

Taron Egerton – “Rocketman” GANADOR

Daniel Craig – “Puñales por la espalda”

Roman Griffin Davis – “Jojo Rabbit”

Eddie Murphy – “Yo soy Dolemite”

Mejor Actriz de Reparto

Kathy Bates – “Richard Jewell”

Annette Bening – “The Report”

Laura Dern – “Historia de un matrimonio” GANADORA

Jennifer Lopez – “Estafadoras de Wall Street”

Margot Robbie – “Bombshell”

Mejor Actor de Reparto

Tom Hanks – “Un amigo extraordinario”

Anthony Hopkins – “Los dos papas”

Joe Pesci – “El irlandés”

Brad Pitt – “Había una vez en… Hollywood” GANADOR

Al Pacino – “El Irlandés”

Mejor Canción

“‘El rey león”

“Cats”

“Frozen 2”

“Rocketman” GANADOR

“Harriet”

Mejor Banda Sonora

“Mujercitas”

“Motherless Brooklyn”

“Historia de un matrimonio”

“1917”

“Guasón” GANADORA

Mejor Serie de Drama

“Big Little Lies”

“The Crown”

“Killing Eve”

“The Morning Show”

“Succession” GANADOR

Mejor Actor en Serie de Drama

Brian Cox – “Succession” GANADOR

Kit Harington – “Juego de Tronos”

Rami Malek – “Mr. Robot”

Tobias Menzies – “The Crown”

Billy Porter – “Pose”

Mejor Actriz en Serie de Drama

Jennifer Aniston – “The Morning Show”

Olivia Colman – “The Crown” GANADORA

Jodie Comer – “Killing Eve”

Nicole Kidman – “Big Little Lies”

Reese Witherspoon – “The Morning Show”

Mejor Serie de Comedia

“Barry”

“Fleabag” GANADORA

“El método Kominsky”

“La maravillosa Mrs. Maisel”

“The Politician”

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Christina Applegate – “Dead to Me”

Rachel Brosnahan – “La maravillosa Mrs. Maisel”

Kirsten Dunst – “On Becoming a God in Central Florida”

Natasha Lyonne – “Russian Doll”

Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag” GANADORA

Mejor Actor en Serie de Comedia

Michael Douglas – “El método Kominsky”

Bill Hader – “Barry”

Ben Platt – “The Politician”

Paul Rudd – “Living With Yourself”

Ramy Youssef – “Ramy” GANADOR

Mejor Miniserie o Película de Televisión

“Catch-22”

“Chernobyl” GANADORA

“Fosse/Verdon”

“The Loudest Voice”

“Unbelievable”

Mejor Actor de Miniserie o Película de Televisión

Christopher Abbott – “Catch-22”

Sacha Baron Cohen – “The Spy”

Jared Harris – “Chernobyl”

Russell Crowe – “The Loudest Voice” GANADOR

Sam Rockwell – “Fosse/Verdon”

Mejor Actriz de Miniserie o Película de Televisión

Kaitlyn Dever – ‘Unbelievable’

Joey King – ‘The Act’

Helen Mirren – ‘Catherine the Great’

Merritt Wever – ‘Unbelievable’

Michelle Williams – ‘Fosse/Verdon’ GANADORA

Mejor Actor Secundario de Serie, Miniserie o Película de Televisión

Alan Arkin – ‘El método Kominsky’

Kieran Culkin – ‘Succession’

Andrew Scott – ‘Fleabag’

Stellan Skarsgard – ‘Chernobyl’ GANADOR

Henry Winkler – ‘Barry’

Mejor Actriz Secundaria de Serie, Miniserie o Película de Televisión

Patricia Arquette – ‘The Act’ GANADORA

Helena Bonham Carter – ‘The Crown’

Toni Collette – ‘Unbelievable’

Meryl Streep – ‘Big Little Lies’

Emily Watson – ‘Chernobyl’