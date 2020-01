¿Aún hay amor? La cara de Jennifer Aniston ante triunfo de Pitt lo dice todo

Gracias, estos nombres que se mencionaron: Pacino, Hanks, Pesci y Hopkins, eran dioses para mí; es un honor y todos mis respetos. Debo empezar por agradecer a Quentin, el hombre, el mito y la leyenda por esta experiencia, nunca la voy a olvidar

Adelante de la “encandilada” Jennifer estaba también otra de las personas que ya es muy importante para Pitt, a partir de su colaboración en Once Upon a Time… in Hollywood, Leo DiCaprio a quien le dedicó sentidas palabras: “A mi compañero del crimen, antes lo veía con sus colegas de trabajo, cuando recibía premios, eres todo un caballero; no está aquí (Kate Winslet), pero habría compartido la balsa (risas)”.