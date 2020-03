‘No nos conviene fronteras abiertas’

CD. DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que a ambos países no les conviene tener fronteras completamente abiertas, primero por el tema de la migración y ahora por la pandemia del coronavirus.

Al emitir su mensaje en la instalación del Grupo de Amistad México y Estados Unidos en la Cámara de Diputados, Christopher Landau pidió que ojalá Estados Unidos y México puedan encontrar y colaborar muy estrechamente en el combate al Covid-19.

Agregó que al coronavirus no le importan los partidos políticos o las fronteras, por ello pidió trabajar de forma conjunta. “Para ambos países, no nos conviene tener fronteras completamente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también porque en cuestiones de salud no les importa el partido político o las fronteras, tenemos que realmente estar en eso de forma conjunta así que les pido a ustedes”, aseguró el diplomático norteamericano.