Exigen a AMLO no minimizar Covid19

CD. DE MÉXICO.- Políticos del PAN y del PRI exigieron al gobierno federal no minimizar la amenaza sanitaria que representa la pandemia del coronavirus a nivel mundial y actuar con absoluta seriedad frente a esta grave situación.

En información por separado, el líder nacional del PAN, Marko Cortés; el coordinador parlamentario del blanquaquiazul en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks y el vocero de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa, dijeron que todos los países del mundo están tomando fuertes medidas de prevención y en México no ven acciones.

“Todos los países están tomando fuertes medidas de prevención ante la propagación del coronavirus como pandemia. Exigimos al gobierno federal no minimizar esta amenaza y actuar ya con absoluta seriedad frente a esta grave situación”, posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter, Marko Cortés.

En tanto, Juan Carlos Romero Hicks escribió la postura de su bancada: “Presidente, no podemos subestimar la crisis de salud que puede traer a México la pandemia del coronavirus #COVID19. No es un ataque hacia su gobierno. Es urgente que se tomen las medidas pertinentes para no lamentarlo después”.

“Mientras países se paralizan y cierran fronteras como prevención al Covid-19, el gobierno de la 4T ofrece a México como sede alterna de vuelos extranjeros. Provocaron una crisis migratoria, ahora promueven una crisis sanitaria. Su irresponsabilidad agudizará el brote muy pronto”, expresó Yunes Landa.