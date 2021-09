No es nada fácil cruzar de ilegal, dice deportado

NUEVO LAREDO, TAM.- Artesano en cerámica en Guanajuato, decide intentar llegar a Estados Unidos, para ello se endeuda con varios miles de pesos, desafortunadamente es detenido en su intento y deportado.

Esta es una historia muy breve, pero que tiene su enseñanza, Rubén Omar Romero Pérez, tiene 30 años de edad, originario de Dolores Hidalgo en Guanajuato y dedicado toda su vida a la artesanía en cerámica.

“Siempre me fue bien en ese oficio, pero me dieron ganas de irme a Estados Unidos, escuchando a muchos que según era muy fácil llegar y se ganaba mucho dinero, para ello pedí prestado casi 30 mil pesos que me alcanzaron para llegar a donde nos agarraron ya en el lado estadounidense”, añadió Romero Pérez.

El viaje lo realizaron en una camioneta Van, donde viajaban varias personas que tenían la misma intención, llegar a Estados Unidos, pero desafortunadamente a las pocas horas del lugar donde serían recogidos, fueron aprehendidos por las autoridades de ese país.

No lo llevaron a ninguna prisión, solamente lo detuvieron, lo ficharon y lo deportaron, no si antes decirle que era preferible que no lo volviera a intentar porque lo pondrían en prisión, comentó.

“Ahora me doy cuenta que esto no es nada fácil, muchos dicen que es fácil, que se gana mucho, pero no es cierto, ahora volveré a mi tierra, trabajare duro e intentaré poner un negocio, quiero ver a mi esposa y a mi hijo que tiene cuatro años, volveré a estar con ellos, ya no intentaré ir a Estados Unidos”, concluyó.

Así como esta simple y sencilla historia, hay miles diariamente, en las cuales los personajes principales son mexicanos que se endeudan para buscar llegar a Estados Unidos, sin saber que no es nada fácil y que esta muy vigilado.

CITA

“Siempre me fue bien en ese oficio, pero me dieron ganas de irme a Estados Unidos, escuchando a muchos que según era muy fácil llegar y se ganaba mucho dinero, para ello pedí prestado casi 30 mil pesos que me alcanzaron para llegar a donde nos agarraron ya en el lado estadounidense”.

Rubén Omar Romero Pérez, artesano de Dolores Hidalgo, Guanajuato