No debería ser una mujer James Bond

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Craig, quien está próximo a estrenar la última aventura de James Bond en cine, reconoció en el programa Radio Times que, a su parecer, ninguna mujer debería interpretar al espía británico en el futuro.

“¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?”, reflexionó Craig, de 53 años.

Las declaraciones de Craig llegan una semana antes del estreno de No Time to Die, que llegará a varios cines del mundo el 30 de septiembre, mientras que en Estados Unidos se verá hasta el 8 de octubre.

Sus comentarios se alinean con los de la productora de la franquicia, Barbara Broccoli, quien le dijo a Variety en 2020 que: “James Bond puede ser de cualquier color, pero es un hombre”.

Añadió que preferiría escribir nuevos personajes específicamente para mujeres, en lugar de convertir el icónico papel protagónico en una mujer.

“Creo que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres, personajes femeninos fuertes”, dijo a Variety. “No estoy particularmente interesado en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso”.

Sin embargo, Lashana Lynch podría convertirse en la próxima agente 007.

En No Time to Die, la londinense, de 33 años, interpretará a una agente de M16 llamada Nomi, con rumores que dicen que heredará el título de 007 en la película, convirtiéndola en la primera mujer en interpretar al legendario personaje del agente, aunque no precisamente el rol de James Bond.

“Con Bond, podría ser un hombre o una mujer”, dijo Lynch a The Guardian. “Podrían ser blancos, negros, asiáticos, mestizos. Pueden ser jóvenes o mayores. Al final del día, incluso si un niño de dos años interpreta a Bond, todos acudirían al cine para ver qué haría este niño de dos años, ¿no?”.

“Estamos en un momento en el que la industria no solo le está dando a la audiencia lo que cree que la audiencia quiere. En realidad, le están dando a la audiencia lo que quieren darle a la audiencia”.

