¡No bajes la guardia en cuarentena!

¿Puedo ir a ver a amigos desde mi carro? Éste y otros errores pueden desencadenar riesgo de contagio de Covid. Checa lo que debes evitar.

1. ¿Puedo ir a ver a mis amistades desde mi carro?

Por redes sociales se han visto grupos de personas visitando a una amistad por su cumpleaños o celebrando un acto religioso, como ocurrió en la Parroquia Corpus Christi.

¿CÓMO PODEMOS CONTAGIARNOS?

Cuando se baja la ventanilla para saludar, entregar o recibir un objeto a alguien puede convertirse en un momento de contagio.

También, cuando una de las personas que va en el coche se baja para realizar una compra en una tienda, aunque su visita sea breve, pudo haber tenido contacto con una persona contagiada.

“Pudiera parecer incluso inocente, porque dices, ‘voy en mi carro’, pero finalmente en esos casos puede haber cercanía. Ahí violas el principio de la sana distancia”: Alicia López, Coordinadora corporativa de las unidades de vigilancia epidemiológica del Hospital Christus Muguerza

Por supuesto alguien se puede contagiar del virus simplemente por haber compartido un vehículo con una persona que la padecía”: Yetlanezi Vargas Infante, Doctora del Hospital Sedna, en la CDMX

2. ¿Le puedo hablar al plomero… o al estilista?

Los servicios a domicilio durante la cuarentena deben ser solo los esenciales, coinciden expertos.

“Un servicio urgente sería una reparación dentro de la casa, que tenga que ir un electricista, un plomero, o terminar una construcción para que la casa sea funcional. Obviamente las pinturas del cabello no son urgentes”: Alicia López, Coordinadora corporativa de las unidades de vigilancia epidemiológica del Hospital Christus Muguerza

3. ¿Puedo ir a ver a mis amigos? Somos menos de 10 personas

Aunque todavía no se ha comprobado, hay personas que, sin presentar síntomas o al estar en periodo de incubación del virus, pueden contagiar a otros.

“Para un convivio social, no corras el riesgo. A lo mejor ayer uno de mis amigos estuvo en otra reunión con otras personas que alguien de ellos ya tenía la enfermedad y no se dio cuenta”: Alicia López

4. ¿Cómo protegerme en el súper?

Salir a comprar la despensa es una de las salidas necesarias durante la cuarentena. Al mismo tiempo, es un lugar con alto riesgo de contagio.

La doctora Yetlanezi Vargas Infante aconseja desinfectar el manubrio del carrito en caso de que el súper no cuente con el servicio.

También, con frecuencia, desinfectarse las manos con gel antibacterial que muchos establecimientos han colocado en los pasillos.

Antes y después de pagar se debe usar antibacterial. Al llegar, se puede limpiar la superficie los productos con la solución de cloro en agua y un pañuelo, cuidando que no se dañe el empaque.

“No tocarse la cara, no tocar objetos que no pienso comprar, no tocar superficies; así no dejo virus o no lo recojo. Si soy cajera desinfectar las superficies con solución de cloro al 5 por ciento (disuelto en agua)”: Yetlanezi Vargas Infante, Doctora del Hospital Sedna, en la CDMX

5. Si pido comida a domicilio, ¿me puedo contagiar?

“La comida no representa una manera de transmisión. Tú la recibes y te lavas las manos. Es una buena medida para que sigan funcionando los restaurantes.

“El contacto que pudieras tener con el repartidor es mínimo. Le puedes pedir que te deje tu pedido en la entrada de tu casa. Si tienes la sospecha de que el empaque estuviera contaminado, quítalo, tíralo y lávate las manos”: Alicia López

6. ‘Mis papás, mis abuelos no entienden y se salen’

El doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo y profesor de la UDEM, ha recibido varias llamadas de sus amigos, colegas y pacientes.

Todos ellos le piden un favor: que le expliquen a un familiar de la tercera edad por qué se deben quedar en casa.

“Hay que estar animándolos con llamadas, con mensajes. Apoyarse en personal médico y decirles que, si se llegan a infectar, ellos corren el mayor riesgo de fallecer”: Luis Antonio Sánchez López, infectólogo y profesor de la UDEM

7. ‘En mi casa no hay riesgo’

Al atender a pacientes con Covid-19 en el Hospital Sedna, en la Ciudad de México, la doctora Yetlanezi Vargas ha detectado que una persona logra contagiar a toda la familia con la que vive.

“Puede ser que salgo a la calle, guardo mi distancia, me desinfecto las manos. Llego a casa, creo que estoy a salvo y dejo de guardar las medidas de prevención. Y resulta que yo mismo puedo llevar la enfermedad a mi casa y a mis seres queridos”: Yetlanezi Vargas Infante, Doctora del Hospital Sedna, en la CDMX

8. ¿Puedo salir a ejercitarme?

Muchas personas creen que por estar al aire libre no se enfrentan a riesgo de contagio, pero no es del todo cierto, plantea la internista Yetlanezi Vargas.

Las micro partículas de saliva pueden durar minutos en caer al suelo, dependiendo de la intensidad del viento.

“De las personas que van trotando, van en bicicleta sin cubrebocas y tienen el virus, pueden exhalar una gran cantidad de virus por las vías respiratorias. Al estar abierto lo hace menos peligroso, pero no es riesgo nulo”: Yetlanezi Vargas Infante, Doctora del Hospital Sedna, en la CDMX