Niegan mejor franquicia a fronterizos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un año después de solicitarse, el SAT sigue sin responder a la petición de incrementar la franquicia de los residentes fronterizos y el monto permitido es el mismo desde hace más de 20 años.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, aseguró que hizo todo lo posible pero los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no respondieron, y tampoco han sido atendidos por la titular, Raquel Buenrostro, por lo que no tienen muchas posibilidades de lograrlo porque al gobierno federal del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador no le gusta escuchar, puntualizó.

Se le preguntó si insistirán o se olvidarán del asunto, y respondió que es demasiado difícil gestionar cuando el partido del presidente de la república es mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, y cuando la instrucción en las dependencias y Secretarías del gobierno federal es darle prioridad a los programas sociales.

La propuesta es incrementar el monto diario a 400 dólares por residente fronterizo, y debe recordarse que el anterior gobierno federal en diciembre del 2013 modificó sólo la franquicia para los paisanos considerar la franquicia para los residentes fronterizos.

La franquicia para los residentes fronterizos es de un monto diario permitido, y permanente todo el año, de 150 dólares por persona, y es acumulable cuando más de 2 personas viajen en el mismo vehículo que retorna de Laredo, Texas para cruzar por cualquiera de los Puentes Internacionales 1 y 2.

Pero en este caso el valor de las mercancías que transportan no debe rebasar el equivalente en moneda nacional o extranjera de 400 dólares; los paisanos tienen derecho a una franquicia de 300 dólares todo el año y se incrementa a 500 dólares por persona durante el Programa Paisano.

Entre los dirigentes de organismos empresariales que está a favor de exigir un mayor monto de la franquicia para los residentes fronterizos es Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones, se ha pronunciado a favor para que el gobierno federal autorice un incremento de la franquicia para dar así un trato equitativo a quienes viven en la frontera norte de México.

Los argumentos del presidente del Consejo de Instituciones es que el SAT debe tratar con igualdad a los residentes fronterizos dándoles una mayor cantidad para su franquicia diaria.

