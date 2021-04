Niños aún no pueden ingresar a las tiendas

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), doctor Adolfo Benavides Guerra, informó que no han recibido instrucciones por parte de Ciudad Victoria sobre permitir el ingreso a menores de edad en centros comerciales.

“Ahorita todavía no está autorizado el ingreso de niños a los centros comerciales, ni a las tiendas de autoservicio”, señaló el doctor Adolfo Benavides Guerra. [Daniel Sandoval / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de que en redes sociales personas empezaron a comentar que en un centro comercial estaban dejando entrar a niños, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), doctor Adolfo Benavides Guerra dijo aún no se ha autorizado el ingreso a niños en estos comercios.

El funcionario comentó al respecto que no ha recibido instrucciones por parte de Ciudad Victoria sobre permitir el ingreso a menores de edad en centros comerciales, sobre todo porque todavía existe el riesgo de contagio de COVID-19.

“Ahorita todavía no está autorizado el ingreso de niños a los centros comerciales, ni a las tiendas de autoservicio, ahorita por lo pronto los adultos mayores tienen un horario especial, un horario temprano, pero no está todavía permitido el ingreso a niños a estos establecimientos”, dijo.

Destacó que la dependencia a su cargo continúa con las vigilancias diariamente en los diferentes centro comerciales, establecimientos entre otros giros, precisamente para verificar que las medidas impuestas se lleven a cabo como lo marca la Secretaría de Salud.

Añadió que en los operativos de vigilancia que realizan llegan a darse cuenta de que dentro de alguna tienda hay en su interior niños, de inmediato al dueño a los encargados se les hace una severa amonestación, para que no vuelvan a reincidir.

Precisó que en este tipo de situación la ciudadanía debe colaborar, en el sentido de que si alguien ve que en el interior de alguna tienda hay niños, se le debe decir a los encargados, a los gerentes o al mismo guardia de seguridad, sobre este hecho, ya que es por el bien de todos.

Reveló que como autoridad exhorta a los responsables de los establecimientos a no dejar entrar a niños menores, el llamado también va dirigido a la ciudadanía para que evite llevar menores de edad, cuando ellos acuden a algún centro comercial.

“Todavía estamos en riesgo de contagio, es cierto que tenemos pocos casos activos que han disminuido los contagios y que ya llegó la vacuna, pero apenas se han vacunado un mínimo porcentaje de la población en general, el riesgo existe y muy grande”, indicó.

Benavides Guerra manifestó que la población no debe hacer confianza, no debe bajar la guardia, y mantener todavía a los hijos en casa, si se les va a sacar fuera de casa que sea en un espacio libre, y no a un centro comercial donde hay más riesgo de contagio.