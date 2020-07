Niega Lozoya cargos por Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya reiteró que no es responsable de las imputaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

En su primera intervención en esta audiencia inicial, el ex director de Pemex, dijo:

“Quisiera manifestar lo siguiente: de manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan, en el marco de la investigación.

Lozoya inició esta mañana su segunda comparecencia en la que está imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

En punto de la 9:31 horas, inició a través del sistema de videoconferencia la audiencia de imputación presidida por el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.