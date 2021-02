Neolaredense brilla con los Venados de Mazatlán

NUEVO LAREDO, TAM.-Un gran desempeño tuvo el neolaredense Pablo Ortega, en su primera experiencia como manager, al frente de los Venados de Mazatlán, durante la reciente temporada 2020-2021, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El fronterizo llegó con el combinado mazatleco como coach pitcheo, pero debido a los malos resultados que se estaban dando al mando de Juan José Pacho, la directiva optó por cesarlo y darle la oportunidad al apodado ‘Maestro’.

“La verdad me sentí contento por la confianza que se me dio, aunque nadie quiere llegar en estas circunstancias, pero bueno el equipo me recibió muy bien, y en términos generales hicimos bien las cosas”, dijo Ortega.

El conjunto calificó a la etapa de postemporada en el octavo puesto, pero quedó eliminado en la primera ronda, a manos de los Naranjeros de Hermosillo, por 4 juegos a 2.

“Prácticamente fueron juegos de diferencia de una carrera, en el que nos fuimos hasta un sexto partido, y de hecho hubo muchas oportunidades de hacer más carreras, pero desafortunadamente no llegó el batazo oportuno, y bueno el pitcheo se comportó a la altura de las circunstancias”, comentó.

Señaló que esta experiencia le servirá de mucho para el siguiente reto que tomará, como son los Tecolotes de los Dos Laredos, quienes iniciarán la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de local ante los Toros de Tijuana, del 21 al 23 de mayo.

“Ya de hecho estamos empezando a observar los movimientos que se harán en 1el equipo y a mediados de abril, iniciaremos los entrenamientos”, finalizó.