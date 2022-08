Nelson, el primer finalista en la recta final de ‘La Academia’

CIUDAD DE MÉXICO.- Una semifinal con muchas sorpresas, fue lo que se vivió la noche de ayer en «La Academia», donde estuvo en juego un pase directo a la final, el cual obtuvo de manera sorpresiva el guatemalteco Nelson quien, para el gusto de los cuatro jueces, ofreció interpretaciones desganadas y que dejaron mucho que desear, además de dejar en riesgo de expulsión Rubí y Eduardo.

Parecía ser un concierto que los jueces Arturo López Gavito, Lola Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos iban a disfrutar por el buen nivel de interpretaciones de las y los académicos al inicio del concierto, pero terminó siendo un momento polémico no sólo por haber dejado a Mar fuera de la posibilidad de ser la primera finalista, también por el nuevo desacuerdo entre Lola Cortés y el director de la escuela de alto rendimiento, Alexander Acha.

El programa comenzó con Yahir preguntando a los jueces qué esperaban de la noche, Lola, Ana Bárbara y Horacio les expresaron que esperaban ver el reflejo de un buen trabajo, que les permitiera entrever quién se perfilaba como ganador de la decimotercera. En cambio, Arturo López Gavito dijo que no esperaba nada, pero tenía la confianza de no presenciar los mismo errores de las presentaciones anteriores y un crecimiento en los alumnos.

El director Alexander Acha explicó que, esta ocasión, se presentarían cuatro temas, que tuvieron que aprenderse con todo y coreografías, algo que ha exigido mucho de los seis alumnos que quedan; además de pasar por tres etapas, la primera serían tres duetos, de los cuales quedarían sólo tres participantes, para luego enfrentarse en presentaciones individuales en una segunda fase, y finalmente los dos últimos alumnos se batirían un duelo por el pase a la gran final.

Los primeros fueron Cesia y Nelson quienes interpretaron el tema «Fuiste tú». Para los críticos, quien demostró una evolución en su interpretación fue Nelson, no porque Cesia no se hubiera destacado, sino porque él mostró una faceta diferente y demostró que tiene aptitudes para varios géneros musicales; el público también le dio el triunfo al cantante.

Siguieron Mar y Andrés con la canción «Llorar», que hicieran éxito Jesse y Joy con Mario Domm. Su interpretación ahora sí hizo sentir a Lola Cortés que estaba viendo competencias muy parejas y eso lo agradecía, pero aunque fue él quien convenció a los jueces, sobre todo por los registros que alcanzó, la decisión fue dividida, pero en los votos del público la ganadora fue Mar.

El último dueto que llegó al escenario fue el de Rubí y Eduardo, quienes aparentemente eran los alumnos más débiles, pero con el tema «Colgando en tus manos» demostraron que podían seguir en la competencia. Complices, divertidos, pero sobre todo con una buena interpretación, fue lo que este dúo dejó ver en el escenario, a tal grado que lograron emocionar a los jueces. Lola Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos la felicitaron por su desempeño y a pesar de que Arturo Pérez Gavito se unió a ellos, consideró que Eduardo era el ganador y en eso coincidió con el público, dejando a la de San Luis Potosí con la posibilidad de dejar esta competencia.

OV7, el invitado especial de la noche de «La Academia»

Como plato fuerte de la noche se anunció la llegada de los OV7 al escenario, pero quienes en realidad aparecieron fueron los seis alumnos acompañados de Aleks Syntek, rindiendo un homenaje a los invitados de esa noche, cantando los temas «Vuela más alto» y «Enloquéceme».

Un riff de guitarra fue la pauta para que Lidia Ávila, Kalimba, Mariana Ochoa, Ari Borovoy, Óscar Schwebel, M’balia y Erika Zaba aparecieran en el escenario, en lo que sería la primera actuación antes de comenzar su gira por los 30 años de la agrupación, para lo cual eligieron el tema «Tus besos», haciendo que Lola y Ana Bárbara se levantaran de su asiento para bailar y cantar como cualquier fan lo hubiera hecho.

Al terminar su actuación, Yahir les pidió les dieran un consejo a los alumnos y fue Lidia quien les señaló que la perseverancia y el profesionalismo, además de estar conscientes de que en ésta y todas las carreras siempre se enfrentarán a obstáculos, por lo que no debían perder de vista su meta, serían claves para alcanzar sus objetivos; Kalimba agregó que la disciplina es fundamental.

¿Quién fue la o el mejor en desempeñarse?

En la siguiente etapa se enfrentaron Nelson, Mar y Eduardo, fue precisamente este último quien inició con este duelo por ganar su pase a la final, con un tema de Armando Manzanero, «Esta tarde vi llover». Nelson fue el siguiente en subir al escenario, cantando «Aquí estoy yo» y finalmente Mar nuevamente con un tema italiano, «Laura no está».

Esta vez en las críticas los elogios y observaciones sobre la gran artista que es fueron para Mar, que como dijo Pérez Gavito, saliendo de «La Academia» es una de las alumnas que más promete, a Eduardo y Nelson no les fue tan bien como a su compañera, porque sus interpretaciones comenzaron con algunos problemas, pero el mexicano salió adelante con su actuación, sin embargo, el guatemalteco no terminó de convencer con su versión de «Aquí estoy yo», a la cual aseguraron le faltó fuerza y emotividad. Pero la sorpresa llegó cuando los resultados de los votos del público, pusieron a los dos cantantes en la pelea por el pase a la semifinal dejando a Mar en el camino.

«Lo que no fue no será», fue el tema asignado para Nelson en esta etapa y Eduardo eligió nuevamente un tema del regional mexicano «El amor de su vida», algo que no agradó a los jueces y que lo reflejaron con los gestos de su cara.

«Disculpen, esto es una estupidez, para qué me preguntan si terminan eligiendo lo que decimos que no, pero bueno el público es el que decide», dijo Lola.

Un nuevo enfrentamiento vino cuando Cortés dio su crítica a Nelson, diciendo tenía una gran canción pero que el alumno no la terminó de comprender, además la pista tenía un final horrendo, aclarando que no quería pelear con Alexander Acha, pero que era su responsabilidad revisar las pistas porque influye en la crítica, además pidió el nombre de quién hizo el arreglo y el director no se lo quiso dar.

«Le pido a la producción de ´La Academia´ que me diga el nombre para exponerlo, porque yo doy mi crítica y mis palabras tienen cara, yo no vengo actuar, pido por favor el nombre de la persona que hizo esa marranada con esa canción, porque el niño la cantó, alcanzó todas las notas, le falta sapiencia pero el niño es maravilloso y es porquería de final no es culpa de él», dijo Lola Cortés.

Finalmente la producción le dijo que los encargados de los arreglos eran Jorge Romano y Chacho Gaytán, entonces Lola dirigiéndose a las cámaras les mandó un mensaje diciendo, que era una lástima que sus nombres estuvieran en ese tipo de trabajo y sean capaces de destrozar un temas como ese, luego le dijo a Acha que tiene que vigilar ese tipo de detalles, porque a él le toca «defenderlos» o «crucificarlos».

Alexander Acha nuevamente le respondió a Lola, diciendo que era una lástima que Jorge Romano y Chacho Gaytán fueran criticados tan severamente por un final que no le gusto a Lola, porque ellos habían hecho todos los arreglos de esa noche, pidiendo además que los jueces se fijaran en la interpretación y no en la final de una canción como todo el punto de la crítica.

«Cuando yo doy una función la gente no se va pensando en la carrera que tengo, tengo más de 42 años de carrera, se van del teatro viendo mi última función, que es lo último que dieron de mí, así que tengo todo el derecho de decir que estos dos grandes músicos hicieron una porquería de final», finalizó Lola.

Pero, pese a la opinión del jurado, fue nuevamente el público quien decidió quién era el ganador del pase a la final y los 30 mil pesos del premio. Para sorpresas de todos fue Nelson y no Eduardo, quien tuvo mejores críticas pese a que le señalaron que imitó a varios cantantes de banda y perdió su estilo; quien se convirtió en el primer finalista.

Para terminar. Yahir explicó que esa noche no habría expulsados y los puntos se acumularían para el concierto de hoy domingo, del cual saldría el último expulsado y mostró la tabla de posiciones, donde Rubí era penúltima y Eduardo el último.