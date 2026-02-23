NASA: El cohete de Artemis II vuelve al hangar tras un fallo en el sistema de helio

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra el cohete lunar de la NASA en la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Florida el jueves 19 de febrero de 2026. (NASA vía AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un enorme cohete lunar de la NASA, que permanecerá en tierra al menos hasta abril, regresará al hangar esta semana para más reparaciones antes de que los astronautas suban a bordo.

La agencia espacial estadounidense informó el domingo que el martes tiene previsto realizar el lento recorrido de 6,4 kilómetros (4 millas) a través del Centro Espacial Kennedy, si el clima lo permite.

La NASA apenas había terminado el jueves una nueva prueba de carga de combustible para asegurarse de que se hubieran sellado las peligrosas fugas de combustible de hidrógeno, cuando surgió otro problema.

Esta vez, el sistema de helio del cohete falló, lo que retrasó aún más el primer viaje de astronautas a la Luna en más de medio siglo.

Los ingenieros acababan de controlar las fugas de hidrógeno y habían fijado una fecha de lanzamiento para el 6 de marzo —ya un mes de retraso— cuando apareció el problema del helio. Se interrumpió el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete; el helio es necesario para purgar los motores y presurizar los tanques de combustible.

“Es necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo”, indicó la NASA en un comunicado.

La NASA indicó que el rápido regreso a la plataforma de preparación ayuda a mantener un intento de lanzamiento en abril, pero subrayó que eso dependerá de cómo avancen las reparaciones. La agencia espacial solo dispone de unos pocos días cada mes para lanzar a la tripulación de cuatro personas alrededor de la Luna y de regreso.

Los tres estadounidenses y un canadiense asignados a la misión Artemis II permanecen en espera en Houston. Se convertirán en las primeras personas en volar a la Luna desde el programa Apolo de la NASA, que envió allí a 24 astronautas entre 1968 y 1972.