Los Juegos Olímpicos de Invierno cierran en la Arena de Verona y pasan la estafeta a Francia

Imágenes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en la antigua Arena de Verona el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

VERONA, Italia (AP) — Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina terminaron el domingo cuando las llamas gemelas en las ciudades coanfitrionas de Milán y Cortina d’Ampezzo fueron apagadas como parte de una ceremonia de clausura dentro de la antigua Arena de Verona, aproximadamente a mitad de camino entre las sedes de montaña, valle y ciudad, muy dispersas, que hicieron de estos los Juegos de Invierno más extendidos en la historia.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry declaró la justa 2026 terminada, diciéndole a los organizadores locales que “entregaron un nuevo estilo de Juegos de Invierno y que establecieron nuevos y altos estándares para el futuro”.

Los próximos Juegos de Invierno se celebrarán en la vecina Francia, que recibió la bandera olímpica en el traspaso oficial más temprano en la ceremonia. Siguiendo el mismo modelo disperso, los Juegos de Invierno de 2030 organizarán pruebas en los Alpes y en Niza, en el mar Mediterráneo, mientras que el patinaje de velocidad se celebrará ya sea en Italia o en los Países Bajos.

En total, se disputaron 116 pruebas con medalla en ocho deportes olímpicos a través de 16 disciplinas, incluida este año la presentación del esquí de montaña, a lo largo de 17 días de competencia. Con las últimas pruebas concluyendo apenas horas antes de la ceremonia, las medallas de los 50 kilómetros de salida masiva de esquí de fondo masculino y femenino fueron entregadas por Coventry dentro de la Arena.

La anfitriona Italia logró su mayor cosecha de medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, con 30 preseas —10 de oro, seis de plata y 14 de bronce—, aplastando el récord anterior de 20 establecido en los Juegos de Lillehammer de 1994.

“Su desempeño sobresaliente unió a los italianos en todas partes y desempeñó un papel fundamental en el éxito de los Juegos”, dijo Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán-Cortina, a los atletas italianos sentados detrás de él, que llevaban cintas en la cabeza con la palabra “Italia”.

En la ceremonia se rindió homenaje a la danza y la música italianas —desde la ópera lírica hasta el pop italiano del siglo XX y el ritmo de DJ de Gabry Ponte, quien puso de pie a los 1.500 atletas para un animado número de baile mientras confeti de colores explotaba en el escenario. El italiano Achille Lauro dio la última palabra con la canción “Incoscienti Giovani”, o jóvenes imprudentes, justo antes de que los atletas que tan bien canalizaron su energía juvenil en estos Juegos desfilaran para salir.

La ceremonia, que duró dos horas y media, comenzó con un homenaje fantasioso a la ópera lírica italiana: el director de escena animó no solo al elenco de la clausura —entre ellos el cantante italiano Achille Lauro—, sino también a personajes de ópera que llevaban mucho tiempo inactivos y que estaban guardados en cajas dentro de los túneles del anfiteatro.

En el escenario, Madam Butterfly, con un traje rosa y verde brillante, y Aida, con capas doradas, salieron en cajas con espejos mientras músicos del siglo XVII interpretaban el alegre “Libiamo ne’ lieti calici” de La Traviata, un guiño a la larga historia de la Arena como sede de un festival de ópera de verano.

Los personajes de ópera, encabezados por el bufón Rigoletto, se desbordaron hacia la plaza exterior y se mezclaron con los atletas, divertidos y algo desconcertados, que portaban las banderas de sus países, algunos de los cuales sacaron sus teléfonos para filmar.

En una secuencia posterior, el bailarín de ballet Roberto Bolle, de reconocimiento internacional, realizó su primera actuación aérea dentro de un anillo en llamas destinado a representar el sol. Fue descendido al escenario que imitaba la laguna veneciana, con góndolas incluidas, donde bailó al ritmo de una canción inquietante de la cantante italiana Joan Thiele.

En un momento clave, la llama olímpica, resguardada en un recipiente de vidrio veneciano, fue llevada a la Arena por medallistas de oro italianos de los Juegos de Lillehammer 1994. Los aros olímpicos, iluminados en blanco, aparecieron en lo alto de las escalinatas de piedra detrás del escenario, flanqueados por banderas nacionales, cuando uno de ellos alzó la llama en el centro del escenario.

Estos son los primeros Juegos para la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, doble campeona olímpica en natación, quien observó gran parte de la ceremonia junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Unos 12.000 espectadores se unieron a atletas y autoridades en la ceremonia de clausura, que fue un acto mucho más íntimo que la ceremonia de apertura, protagonizada por Mariah Carey y Andrea Bocelli dentro del estadio de fútbol San Siro de Milán, a la que asistieron más de 60.000 personas.

Los Juegos de Milán-Cortina abarcaron un área de 22.000 kilómetros cuadrados (8.500 millas cuadradas), desde los deportes de hielo en Milán hasta el biatlón en Anterselva, en la frontera con Austria; el snowboard y el descenso masculino en Valtellina, en la frontera con Suiza; el esquí de fondo se llevó a cabo en el Val di Fiemme, al norte de Verona; y el descenso femenino, el curling y los deportes de deslizamiento en la coanfitriona Cortina d’Ampezzo.

La ceremonia de clausura concluyó con las llamas olímpicas apagadas en los dos pebeteros sin precedentes de Milán y Cortina, que se vio en Verona mediante un enlace de video. Un espectáculo de luces sustituyó a los fuegos artificiales, que no están permitidos en Verona, para proteger a los animales de posibles molestias.

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina también se celebrará en la Arena de Verona el 6 de marzo, y los Juegos se extenderán hasta el 15 de marzo.