Naomi Osaka se retira del Abierto de Australia

Antes de su partido de tercera ronda

Naomi Osaka ingresa a la arena Rod Laver para su partido de primera ronda contra Antonia Ruzic en el Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
AP

MELBOURNE, Australia (AP) — Naomi Osaka se retiró el sábado del Abierto de Australia antes del partido de tercera ronda en el que debía de enfrentarse a la local Maddison Inglis, poniendo fin a una campaña destacada por la moda y la tensión.

La bicampeona del Abierto de Australia anunció su decisión en redes sociales, pero no ofreció más detalles sobre su lesión. En un mensaje en Instagram, dijo que abandonó la competición “para tratar algo que mi cuerpo necesita después de mi último partido”.

“Estaba muy emocionada por seguir adelante y esta racha significaba mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón”, indicó el comunicado. “Pero no puedo arriesgarme a causar más daño”.

El debut de Osaka en el primer mayor del año a principios de semana se volvió viral porque, en un partido de primera ronda, saltó a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y con una sombrilla blanca en la mano, un diseño que, según contó, su patrocinador de ropa, Nike, le había permitido crear.

En segunda ronda, Osaka se impuso a Sorana Cirstea en una tensa victoria por 6-3, 4-6, 6-2 en un duelo en la pista Margaret Court Arena que terminó de forma amarga.

Las dos tenistas apenas intercambiaron un apretón de manos sobre la red, y Cirstea miró brevemente en dirección a Osaka antes de girar la cabeza.

Mientras caminaban hacia el juez de silla, Osaka le preguntó: “¿A qué ha venido eso?”.

Cirstea le respondió, molesta por los esfuerzos de la japonesa para animarse en ciertos momentos del partido.

“Al parecer, muchos ‘¡Vamos!’ le molestaron”, contó Osaka, “Pero bueno. Creo que este era su último Abierto de Australia, así que, bueno, lo siento si se enojó por eso”.

