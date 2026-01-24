Fiscales españoles archivan denuncia de agresión sexual contra Julio Iglesias

Tras concluir que la Audiencia Nacional de España carecía de jurisdicción para juzgar el asunto

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

MADRID (AP) — Fiscales españoles dijeron el viernes que archivarían una investigación inicial sobre acusaciones de agresión sexual por parte de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana, tras concluir que la Audiencia Nacional de España carecía de jurisdicción para juzgar el asunto.

A principios de este mes, los fiscales españoles habían abierto una investigación para revisar las acusaciones de que el cantante ganador del Grammy había agredido sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y Bahamas.

Según el documento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se decidió archivar la investigación por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y “falta de competencia” de esa instancia para conocer de los hechos, pero no se pronunció sobre el fondo de las denuncias.

Iglesias, de 82 años, negó estos señalamientos en redes sociales: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza”.

Se envió un correo electrónico a un abogado de Florida, cuyo sitio web dice que Iglesias es uno de sus clientes, sin recibir respuesta de momento.

Las dos mujeres habían presentado una denuncia ante el tribunal español a principios de este mes, según Women’s Link Worldwide, una organización no gubernamental que las representa. El grupo dijo que las mujeres acusaban a Iglesias de “delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual” y de “trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre”.

Las mujeres también dijeron que Iglesias revisaba regularmente sus teléfonos móviles, les prohibía salir de su casa y les exigía trabajar hasta 16 horas al día, sin contrato ni días libres.

Cuando se presentó la denuncia en España, la organización dijo que no se había puesto en contacto con las autoridades de Bahamas o República Dominicana y no sabía si se habían iniciado investigaciones en esas naciones caribeñas.

Iglesias ha sido uno de los cantantes más exitosos del mundo en las décadas transcurridas desde su álbum debut de 1969, “Yo canto”. Ha vendido más de 300 millones de discos en más de una decena de idiomas.

Después de comenzar su carrera en España, Iglesias ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980, en parte debido a duetos con artistas estadounidenses como Willie Nelson y Diana Ross.

Recibió un Grammy a la trayectoria en 2019 y en 1988 ganó un Grammy por mejor interpretación de pop latino por su álbum “Un hombre solo”.

Es padre del astro pop Enrique Iglesias.