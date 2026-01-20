Naomi Osaka deslumbra con gran entrada y destacado estilo en el Abierto de Australia

Naomi Osaka ingresa a la arena Rod Laver para su partido de primera ronda contra Antonia Ruzic en el Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE, Australia (AP) — Naomi Osaka hizo una declaración de moda y una entrada de impacto en Abierto de Australia, luciendo un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca mientras caminaba hacia la arena Rod Laver para su partido de primera ronda el martes.

La cabeza de serie número 16 procedió a apuntarse una victoria 6-3, 3-6, 6-4 contra Antonia Ruzic en 2 horas y 22 minutos.

Una mariposa simbólica en su sombrero y paraguas aludió a su título del Abierto de Australia en 2021, explicó en su entrevista televisiva en la cancha. Los colores y zarcillos en su vestido representaban una medusa en un diseño inspirado por su hija, Shai.

Osaka dijo que Nike, su patrocinador de ropa, “me permitió diseñar este”.

“Está inspirado en una medusa”, expresó. “Estoy tan agradecida de poder hacer las cosas que amo”.

Osaka ha ganado dos de sus cuatro títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2019 y 2021, el año en que una mariposa se posó en su nariz durante un partido de tercera ronda y se convirtió en una de las imágenes icónicas de ese torneo.

En publicaciones en redes sociales el martes, el tour femenino dijo que la entrada en escena de Osaka fue una entrada icónica “digna de una diva”, y describió el sombrero como “decorado con una mariposa y llevado bajo sobre los ojos al estilo de Beyoncé en el video ‘Formation’ de la cantante”.

Jannik Sinner solo perdió tres juegos y pasó poco más de una hora en la Rod Laver Arena para comenzar su intento de lograr un triplete en el Abierto de Australia.

El número 2 del mundo lideraba 6-2, 6-1 cuando Hugo Gaston se retiró repentinamente de su partido el martes por la noche debido a una lesión no revelada.

“Vi que no estaba sirviendo con mucha fuerza en el segundo set”, dijo Sinner, pero “no es la forma en que quieres ganar el partido”.

Fue una manera anticlimática de terminar su primer partido competitivo en la cancha central de Melbourne Park desde su victoria hace 12 meses sobre Alexander Zverev para conseguir títulos consecutivos en Australia.

Aspira a convertirse en el cuarto jugador en ganar tres títulos masculinos consecutivos en el Abierto de Australia.

La campeona defensora Madison Keys tuvo un comienzo más difícil en su defensa del título, y tuvo dificultades al principio contra el estilo poco convencional de Oleksandra Oliynykova antes de avanzar 7-6 (6), 6-1.

Keys, novena favorita en la presente edición, se metió en un gran problema en la Rod Laver Arena, pero se recuperó. Estaba perdiendo 4-0 en el primer set y remontó para forzar un desempate contra la ucraniana.

“Obviamente estaba muy nerviosa al principio”, dijo Keys. “Tan nerviosa como estaba… Estoy realmente contenta de estar de vuelta y de haber superado ese partido”.

Diferentes golpes

Oliynykova mantuvo a Keys fuera de ritmo, particularmente en el primer set, con tiros aleatorios, que incluyeron globos altos — tiros lunares — que obligaron a Keys a retroceder profundamente detrás de la línea de fondo. La fuerte defensa de la ucraniana y su juego poco ortodoxo también la mantuvieron en el partido al principio.

“Un estilo un poco más no convencional”, dijo Keys. “Siento que eso hizo las cosas un poco más complicadas al principio. Sentí que al final del desempate realmente encontré mi juego y luego pude llevar eso al segundo set”.

Oliynykova ganó mucha atención con sus tatuajes y su arte corporal único, asi como por un mensaje impreso a favor de Ucrania en una camiseta que usó en su conferencia de prensa posterior al partido.

Entre otros partidos tempranos del martes, dos jugadoras sembradas fueron derrotadas. La indonesia Janice Tjen venció a la cabeza de serie número 22, Leylah Fernandez de Canadá, 6-2, 7-6 (1) y Tereza Valentova de la República Checa derrotó a la jugadora australiana mejor clasificada, la cabeza de serie número 30, Maya Joint, 6-4, 6-4.

La ex campeona del Abierto de EE.UU. Sloane Stephens fue eliminada en la primera ronda, vencida por Karolina Pliskova 7-6 (7), 6-2. Stephens, quien tuvo que calificar este año, ganó el Abierto de EE.UU. en 2017.

Shelton avanza

En un partido entre zurdos, Ben Shelton, semifinalista hace un año en Australia, superó a Ugo Humbert 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5) para llegar a la segunda ronda.

El octavo cabeza de serie dijo que fue uno de los partidos de primera ronda más difíciles que podría haber enfrentado, con Humbert clasificado en el puesto 33. Humbert tenía la posición más alta de los jugadores no preclasificados.

“Pensé que me mantuve realmente calmado hoy”, dijo Shelton. “En una cancha como esta, jugar contra Ugo en la primera ronda es un sorteo difícil. Sentí que encontré algo de mi mejor tenis al final del partido”.

Su próximo rival será el australiano clasificado Dane Sweeny, quien puso fin a la vigésima y última campaña del Abierto de Australia para el francés de 39 años Gael Monfils.

El quinto cabeza de serie Lorenzo Musetti avanzó cuando Raphael Collignon se retiró en el cuarto set. El resultado fue 4-6, 7-6 (3), 7-5, 3-2 cuando el jugador belga abandonó debido a calambres y mareos.

También avanzaron Eliot Spizzirri, quien venció a la estrella emergente Joao Fonseca, el brasileño de 19 años, 6-4, 2-6, 6-1, 6-2, el número 15 Karen Khachanov y Sebastian Baez, quien superó a Giovanni Mpetshi Perricard 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.