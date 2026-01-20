Ley de presupuesto republicana está permitiendo masivas redadas migratorias de Trump

Esta imagen, tomada de un video, muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza que salen de un camión de reparto de Penske durante una redada migratoria en un Home Depot, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (FOX News/Matt Finn vía AP)

WASHINGTON (AP) — Un enorme presupuesto para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Bonos de contratación de 50.000 dólares. Filas crecientes de agentes de ICE en una fuerza nacional en expansión más grande que la mayoría de los departamentos de policía en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump prometió la operación de deportación masiva más grande en la historia nacional, pero lograr su objetivo no habría sido posible sin la financiación del gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos aprobado por los republicanos en el Congreso, que está impulsando redadas migratorias sin precedentes en ciudades como Minneapolis.

El gran proyecto de ley del Partido Republicano está “supercargando a ICE”, dijo un experto en presupuestos, de maneras que la ciudadanía quizás no percibe completamente y que apenas han comenzado.

“No creo que la gente tenga una idea de la magnitud”, declaró Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Centro para el Progreso Americano y exasesor de la Oficina de Administración y Presupuesto de la administración de Biden.

“Estamos viendo a ICE de una manera que nunca antes habíamos visto”, afirmó.

Presupuesto de Trump creó una descomunal fuerza policial

Mientras el presidente republicano marca el primer año de su segundo mandato, la deportación de inmigrantes ha sido un pilar de su agenda de política interna y exterior, y se está transformando rápidamente en otra cosa: una presencia policial en todas partes del país, con miles de millones de dólares de los contribuyentes.

La muerte a tiros de Renee Good en Minneapolis mostró el alarmante alcance de la nueva fuerza federalizada, provocando protestas incesantes contra los agentes, apertrechados con uniformes militares, que han sido vistos yendo de puerta en puerta para encontrar y detener a inmigrantes. En medio de las crecientes protestas, Trump revivió las amenazas de invocar la Ley de Insurrección para sofocar las manifestaciones y el ejército tiene 1.500 soldados listos para desplegar.

Sin embargo, la aprobación pública de Trump sobre inmigración, uno de sus temas emblemáticos, ha disminuido desde que asumió el cargo, según una encuesta de AP-NORC.

“El sentimiento público lo es todo”, indicó la representante demócrata por Nueva York Nydia M. Velázquez en una conferencia de prensa en el Capitolio con legisladores que apoyan la legislación para destituir a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Los estadounidenses, dijo, están molestos por lo que están viendo. “No votaron para esto”, expresó.

Cruces fronterizos disminuyen, pero los estadounidenses enfrentan nuevas medidas de ICE

Sin duda, los cruces ilegales hacia Estados Unidos en la frontera con México han caído a mínimos históricos bajo Trump, un cambio notable respecto a hace solo unos años cuando la administración demócrata del presidente Joe Biden permitió que millones de personas ingresaran temporalmente mientras se adjudicaban sus solicitudes para quedarse.

Sin embargo, las medidas ahora se alejan de la frontera: el ejército recién contratado de policías de inmigración que inunda calles con tácticas agresivas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares, es algo que normalmente no se ve en Estados Unidos.

Policías, armados y enmascarados, han sido vistos rompiendo ventanas de automóviles, sacando a personas de vehículos y persiguiendo y empujando otros al suelo y llevándolos, imágenes transmitidas sin cesar en televisores y otras pantallas.

Y no es solo ICE. Una larga lista de agencias de apoyo, incluidas policías federales, estatales y locales, están entrando en asociaciones contractuales con Seguridad Nacional para llevar a cabo operaciones de control de inmigración en comunidades de todo el país.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha advertido a los demócratas que este “no es momento para jugar” ni agitar la oposición a las redadas migratorias.

“Necesitan apartarse y permitir que las fuerzas del orden federales cumplan con su deber”, dijo Johnson en el Capitolio.

Noem insiste que los elementos policiales están actuando legalmente. El departamento insiste en que está apuntando a criminales en las acciones, lo que los funcionarios llaman los peores de los peores inmigrantes.

Sin embargo, hay reportes de que personas inocentes y ciudadanos estadounidenses también están siendo detenidas. El año pasado, la Corte Suprema levantó una prohibición sobre el uso de la raza como único criterio en las paradas de inmigración.

El mes pasado, Trump llamó “basura” a los inmigrantes somalíes, comentarios que resonaron con sus objeciones pasadas a inmigrantes de ciertos países.

La administración Trump se ha fijado una meta de 100.000 detenciones al día, aproximadamente tres veces lo habitual, con un millón de deportaciones al año.

El dinero fluye con pocas restricciones

Con el control republicano del Congreso, la destitución de Noem o cualquier otro funcionario de Trump no es una opción viable para los demócratas, quienes no parecen tener los votos necesarios incluso entre sus propias filas.

De hecho, incluso si el Congreso quisiera frenar las operaciones de inmigración de Trump, amenazando con cerrar el gobierno, por ejemplo, sería difícil detener el gasto.

Lo que Trump llamó el “gran y hermoso proyecto de ley” está esencialmente en piloto automático hasta 2029, el año en que Trump debe terminar su mandato y dejar el cargo.

La legislación esencialmente duplicó la financiación anual de Seguridad Nacional, agregando 170.000 millones de dólares para ser utilizados durante cuatro años. De eso, ICE, que típicamente recibe alrededor de 10.000 millones de dólares al año, recibió 30.000 millones de dólares para operaciones y 45.000 millones de dólares para instalaciones de detención.

“Lo primero que viene a la mente es que el gasto a este nivel típicamente se hace en el ámbito militar”, observó Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas en el Instituto de Políticas de Migración. “Trump está militarizando el control de inmigración”.

En el futuro, el Congreso necesitará considerar la financiación rutinaria para Seguridad Nacional antes del 30 de enero o arriesgarse a un cierre parcial en algunas operaciones. La versión republicana del proyecto de ley anual proporcionaría alrededor de 92.000 millones de dólares para la agencia, incluidos 10.000 millones de dólares para ICE. Pero un grupo creciente de senadores demócratas y el Caucus Progresista del Congreso dicen que ya basta, que no apoyarán fondos adicionales sin cambios significativos.

Los legisladores están considerando varias restricciones a las operaciones de ICE, incluidas la limitación de arrestos alrededor de hospitales, tribunales, iglesias y otros lugares sensibles y asegurarse de que los policías muestren la identificación adecuada y se abstengan de usar máscaras faciales.

“Creo que ICE necesita ser completamente desmantelado”, señaló el senador demócrata por Arizona Ruben Gallego en CNN durante el fin de semana.

“La gente quiere una policía que persiga a los criminales”, dijo, no “este escuadrón de matones”.

Gran gasto en marcha, pero Trump no alcanza sus objetivos

Mientras tanto, Seguridad Nacional ha comenzado a utilizar el nuevo dinero a su disposición. El departamento informó al Congreso que ha comprometido aproximadamente 58.000 millones de dólares y la mayor parte de eso, unos 37.000 millones de dólares, para la construcción del muro fronterizo, según una persona familiarizada con la evaluación privada pero no autorizada para discutirlo.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que su masiva campaña de reclutamiento superó su objetivo de 10.000 personas para traer 12.000 nuevas contrataciones, más que duplicando la fuerza a 22.000 elementos en cuestión de meses.

“La buena noticia es que gracias al Gran Hermoso Proyecto de Ley que el presidente Trump firmó, tenemos 12.000 efectivos más de ICE en el terreno en todo el país”, apuntó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado de diciembre.

El departamento también anunció que había arrestado y deportado a unas 600.000 personas. También dijo que otras 1,9 millones se habían “autodeportado voluntariamente” desde enero de 2025, cuando Trump asumió el cargo.