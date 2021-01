Murió Alexi Laiho, vocalista de Children of Bodom

CIUDAD DE MÉXICO.-La banda de metal Children of Bodom anunció esta madrugada que su fundador, vocalista y guitarrista, Alexi Laiho, falleció a los 41 años de edad.

“Con gran pesar en el corazón y gran tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de Alexi Laiho. Estamos absolutamente devastados y desconsolados por la repentina pérdida de nuestro querido amigo y miembro de la banda”, informaron por medio del Twitter de la disquera Napalm Records.

No se ha dado a conocer la razón del fallecimiento del cantante, sin embargo, según Billboard, fue por complicaciones de diversas enfermedades.

En la cuenta de Instagram de la banda, sus compañeros le dieron el último adiós a quien fuese su fundador.

“Ha fallecido uno de los guitarristas más reconocidos del mundo, Alexi Laiho. El músico, más conocido como el líder de Children of Bodom, murió en su casa en Helsinki, Finlandia, la semana pasada. Laiho había sufrido problemas de salud a largo plazo durante sus últimos años.

“Más de 25 años de amistad. Perdimos a un hermano. El mundo perdió a un compositor fenomenal y a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Los recuerdos y la música de Alexi vivirán para siempre. Nuestros pensamientos están con la familia de Alexi durante este momento difícil”, escribieron.

